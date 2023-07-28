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Почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" – с буквой "о": Авраменко дал ответ

Алина Дембицкая
28 июля 2023, 21:26 обновлено 28 июля, 21:26
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Языковед призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна и говорила, и писала грамотно.
Авраменко
Почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" – с буквой "о"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о правильном написании названий городов Украины.

"Почему "ТернопІль" с буквой "і", а "МелітопОль" – с буквой "о"?",- спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, чтобы понять, какую букву – "о" или "і" – надо писать в таких названиях, нужно выяснить их происхождение.

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"В городах "Мелітополь" и "Севастополь" – часть "поль" происходит от греческого слова "поліс". В Древней Греции полисом называли город-государство. В иноязычном корне "поль" звук [о] не чередуется с [и]. Поэтому "МелітопОль" и "СевастопОль", - рассказал Авраменко.

Авраменко
В городах Мелитополь и Севастополь – часть "поль" происходит от греческого слова "полис" / скриншот

По словам известного учителя Украины, название "ТернопІль" образовалось от сочетания слов "тернове поле". Так же Борисполь происходит от соединения "Борисове поле". А в удельном украинском слове [о] чередуется с [и].

Авраменко
Название "ТернопІль" образовалось от сочетания слов "тернове поле" / скриншот

В заключение языковед призвал граждан заботиться о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре. Он подчеркнул, что в нашем языке нет таких слов: "творог", "копчик", "брюки".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный", "косноязычный", и "томный".

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