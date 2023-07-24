'Не поможе ні вода, ні мило': Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой

Языковед пожелал украинцам и внешней, и внутренней красоты, а также призвал не забывать быть счастливыми.

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Авраменко рассказал, как не спутать комплимент с обидой / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о народных высказываниях о красивых и не очень.

"Сегодня будем обогащать свой словарь выражениями, которыми описывают внешность человека. Кто же не хочет быть красивым? Не зря в народе говорят: "краса лиця – це половина приданого". О человеке можно сказать, что он "гарний", "красивий", "вродливий". А можно и эмоциональнее дать оценку. Например, "хоч в рамку вправляй", "хоч з лиця воду пий", "хоч картину малюй", "очей не відірвати", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Авраменко рассказал, как описать внешность красивого человека / скриншот

Также языковед рассказал, что о красивой девушке можно сказать так: "нашій Горпині гарно і в хустині".

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"А какими же изречениями описывают некрасивых людей? И вот здесь народное творчество, оказывается, тоже не бедное", - подчеркнул известный учитель Украины.

По его словам, кроме известного выражения "гидко глянути", в украинском языке существуют такие народные высказывания:

Не поможе ні мило, ні вода, коли така врода.

Як визирнув у вікно, то три дні собаки брехали.

А одна як придивилася, то й зовсім сказилася.

Авраменко рассказал, как описать внешность некрасивого человека / скриншот

"Что тут скажешь, когда природа совсем не наделила красотой? "Ну, хоч не красивий, аби щасливий", - отметил Авраменко.

В заключение языковед пожелал украинцам и внешней, и внутренней красоты, а также призвал не забывать быть счастливыми.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о так называемых словах-приблудах, которых нет ни в одном украинском словаре. Он подчеркнул, что в нашем языке нет таких слов: "творог", "копчик", "брюки".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный", "косноязычный", и "томный".

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