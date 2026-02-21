Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

Главное из заявления Сырского:
- 2025 год принес Украине важную стратегическую победу
- Россия начала терять больше солдат, чем удается мобилизовать
- Война не зашла в тупик и ведется во всех сферах
Несмотря на всю тяжесть ситуации в войне, 2025 год принес Украине важную стратегическую победу – к концу года страна-агрессор Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.
По его словам, 2025 год стал первым за все время войны, когда потери российской армии превысили уровень набора новобранцев.
"Несмотря на то, что в 2025 году им (россиянам, - ред.) удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат", - говорится в заявлении.
Он также опроверг, что война зашла в тупик, сославшись на регулярные контратаки ВСУ, в результате которых удается отбивать обратно некоторые утраченные территории. Среди них город Купянск, который российский Генштаб контролирует в своих сводках, тогда как в реальности город на 97% контролируют ВСУ.
"Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота", - подчеркнул Сырский.
Главнокомандующий также констатировал "стремительный рост войны экономик и технологий", в рамках которой каждая из сторон ежедневно использует около 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности.
Сколько еще может воевать Украина
Командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявлял, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно стать возвращение всех оккупированных территорий.
"Победа для Украины в военном плане - это, конечно, вернуть свои территории. Я понимаю, что это, возможно, не актуально сегодня, но потенциально на будущее. Понимаю, что может пройти несколько десятков лет - неважно", - подчеркнул он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас говорила, что Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения.
Европейские разведслужбы скептически оценивают перспективы прекращения войны в Украине в 2026 году, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение якобы "достаточно близко".
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявлял, что говорить о каком-то скором завершении войны в Украине или перемирии со страной-агрессором Россией пока нет смысла.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр – главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
