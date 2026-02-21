Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожай

Вы узнаете:
- Недостаток кальция в почве часто приводит к проблемам с плодами
- Яичная скорлупа — доступный источник кальция
После зимы грунт в саду нередко теряет часть питательных веществ, и растениям требуется дополнительная подпитка.
При этом многие выбрасывают то, что может стать полезным удобрением, пишет Express.
Например, обычная яичная скорлупа — доступный источник кальция, который необходим для формирования крепкой корневой системы и устойчивых стеблей.
Недостаток кальция в почве часто приводит к проблемам с плодами, в частности к вершинной гнили — из-за неё томаты и другие культуры начинают деформироваться и портиться ещё на стадии роста.
Под угрозой оказываются не только помидоры, но и перец, кабачки, огурцы и капуста. Добавление измельчённой скорлупы помогает восполнить дефицит этого элемента.
Кроме того, кальций улучшает состояние почвы косвенно: он создаёт благоприятные условия для дождевых червей, которые рыхлят грунт и способствуют лучшему развитию корней у овощей, цветов и кустарников. А острые частицы скорлупы могут служить естественным барьером против слизней и улиток.
Важно использовать её правильно. Крупные куски разлагаются слишком медленно, поэтому скорлупу нужно предварительно высушить и измельчить почти в порошок.
Для этого её можно подсушить в духовке, остудить и тщательно раздробить. Готовый материал добавляют в компост или рассыпают вокруг растений. Такой простой приём помогает укрепить посадки, снизить риск болезней и поддержать здоровье сада весной.
Посмотрите видео о работах в саду в холодное время года
В ролике показывают, как проводить обрезку декоративных деревьев и кустарников зимой, а также объясняют особенности ухода за участком в морозный период.
Зрителям рассказывают, как правильно удалять ветви, чтобы растения легче перенесли холода и быстрее восстановились с наступлением весны. Особое внимание уделено практическим рекомендациям по зимней обрезке и поддержанию здоровья садовых культур.
Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.
Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.
Вам может быть интересно:
- Лук вырастет в разы быстрее: эксперты призвали добавить в лунку секретный продукт
- Что делать с клубникой весной: топ-3 самых важных секретов богатого урожая
- Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред