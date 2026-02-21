Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожай

Недостаток кальция в почве часто приводит к проблемам с плодами, в частности к вершинной гнили.

Как использовать яичную скорлупу на участке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

После зимы грунт в саду нередко теряет часть питательных веществ, и растениям требуется дополнительная подпитка.

При этом многие выбрасывают то, что может стать полезным удобрением, пишет Express.

Например, обычная яичная скорлупа — доступный источник кальция, который необходим для формирования крепкой корневой системы и устойчивых стеблей.

Недостаток кальция в почве часто приводит к проблемам с плодами, в частности к вершинной гнили — из-за неё томаты и другие культуры начинают деформироваться и портиться ещё на стадии роста.

Под угрозой оказываются не только помидоры, но и перец, кабачки, огурцы и капуста. Добавление измельчённой скорлупы помогает восполнить дефицит этого элемента.

Кроме того, кальций улучшает состояние почвы косвенно: он создаёт благоприятные условия для дождевых червей, которые рыхлят грунт и способствуют лучшему развитию корней у овощей, цветов и кустарников. А острые частицы скорлупы могут служить естественным барьером против слизней и улиток.

Важно использовать её правильно. Крупные куски разлагаются слишком медленно, поэтому скорлупу нужно предварительно высушить и измельчить почти в порошок.

Для этого её можно подсушить в духовке, остудить и тщательно раздробить. Готовый материал добавляют в компост или рассыпают вокруг растений. Такой простой приём помогает укрепить посадки, снизить риск болезней и поддержать здоровье сада весной.

Посмотрите видео о работах в саду в холодное время года

В ролике показывают, как проводить обрезку декоративных деревьев и кустарников зимой, а также объясняют особенности ухода за участком в морозный период.

Зрителям рассказывают, как правильно удалять ветви, чтобы растения легче перенесли холода и быстрее восстановились с наступлением весны. Особое внимание уделено практическим рекомендациям по зимней обрезке и поддержанию здоровья садовых культур.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

