'Минус' два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

Главное:
- СОУ нанесли удары по военным объектам россиян в Крыму
- Поражены два пограничных сторожевых корабля
- Также под удар попали два самолета Бе-12
В ночь на 21 февраля Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам российских захватчиков в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На временно оккупированной территории украинского Крыма, в районе города Инкерман, поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей", - говорится в сообщении.
Также в городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12.
Кроме того, в Генштабе добавили, что в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" противника.
"Общие потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", - подчеркнули в ведомстве.
Удары по вражеским целям в Крыму
Как известно, 17 февраля подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешные удары дронами FP-2 по российским военным объектам на временно оккупированных территориях.
Так, в селе Пасечное во временно оккупированном Крыму украинские бойцы уничтожили место хранения ракетного комплекса "Искандер".
Крым - последние новости
Как сообщал Главред, 16 февраля бойцы спецподразделения ГУР поразили боевой десантный катер РФ и элементы российской системы ПВО во временно оккупированном Крыму.
1 февраля партизаны нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области. Это создало воздушное "окно" для нанесения ударов БПЛА по оккупантам в Крыму.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
