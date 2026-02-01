Воздушное 'окно' в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врага

В Атеш наносят удары по уязвимым элементам оккупантов.

Диверсия партизан / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Кратко:

Партизаны вывели из строя трансформаторный шкаф башни связи россиян

На ней были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают

Связь и радиоэлектронное прикрытие теперь практически отсутствуют

Партизаны нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Отмечается, что на Арабатской стрелке, недалеко от населенного пункта Стрелковое агент Атеш вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи. На самой башне были размещены антенны РЭБ, которые сейчас не работают.

Известно, что после повреждения оборудование перестало работать в штатном режиме.

"Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствуют, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов БПЛА по оккупантам в Крыму", - говорится в сообщении.

В движении добавляют, что действия агентов Атеш демонстрируют, что даже удаленные и, на первый взгляд, защищенные участки остаются уязвимыми.

"Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их чувства безопасности в тылу. Атеш продолжает сопротивление, нанося удары по уязвимым элементам системы управления и связи оккупационных сил", - подчеркнули партизаны.

Повреждение системы связи оккупантов - видео:

Диверсии партизан

21 января партизаны на территории страны-агрессора России провели успешную диверсию, в результате которой было нарушено снабжение подразделений ВС РФ на севере Харьковской области.

В районе населенного пункта Розумное, что в Белгородской области РФ, на железнодорожном участке был выведен из строя релейный шкаф. В результате была временно заблокирована работа важной транспортной артерии, по которой осуществляется подвоз ресурсов для группировки "Север".

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по врагу - что известно

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины ночью 31 января нанесли ряд ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. В частности, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Каменки, украинские воины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1". Последствия удара уточняются.

В ночь на 28 января Силы обороны Украины на временно оккупированной территории Донецкой области поразили сосредоточение живой силы и пункт управления БпЛА противника в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Шахового и Григориевки.

17 января на территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны были поражены объекты противовоздушной обороны врага.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

