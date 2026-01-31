Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Виталий Кирсанов
31 января 2026, 12:33
90
Ранее Трамп заявил, что стороны "очень близки к урегулированию", выразив осторожный оптимизм в отношении возможных переговоров.
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что написано в материале Fox News:

  • Несмотря на паузу, в России звучат публичные призывы к эскалации
  • Короткое затишье не меняет реалий войны

Украина срочно принимает меры для усиления противовоздушной обороны на фоне ожидаемого завершения временной паузы в российских авиаударах по Киеву и другим городам. Военные и дипломатические эксперты предупреждают, что эта пауза вряд ли изменит ситуацию на поле боя и может в конечном итоге усилить переговорные позиции Москвы. Об этом пишет Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "очень близки к урегулированию", выразив осторожный оптимизм в отношении возможных переговоров между Россией и Украиной. В то же время в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы согласился на личную просьбу Трампа приостановить удары по Киеву до 1 февраля, назвав это шагом для создания условий для диалога. Украинская власть подчеркнула, что никакого формального прекращения огня не существует.

видео дня

На фоне прогнозов резкого похолодания – до минус 26 °C в Киеве – президент Владимир Зеленский заявил об усилении систем ПВО ближнего радиуса действия для защиты прифронтовых и приграничных городов, в частности Херсона, Никополя и общин Сумской области. По его словам, российские беспилотники фактически ведут непрерывные атаки на гражданское население в этих районах.

Несмотря на паузу, в России звучат публичные призывы к эскалации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения "оружия возмездия", а глава Чечни Рамзан Кадыров открыто высказался против любых переговоров.

Символическая пауза

Эксперты отмечают, что пауза носит скорее символический характер. Вице-адмирал в отставке Роберт С. Гарвард считает, что прекращение ударов является политическим сигналом, а не отражением изменений в военной стратегии России. По его словам, это может ослабить позиции Украины в переговорах после завершения паузы.

Бывшая высокопоставленная чиновница Госдепартамента США Керри Филипетти также предостерегла от восприятия паузы как шага к миру. Она подчеркнула, что короткое затишье не меняет реалий войны и может создать дополнительные риски для Украины.

Отдельно Зеленский заявил о проблемах с защитой гражданского населения из-за задержек западного финансирования. По его словам, задержки с платежами по программе закупки вооружения привели к дефициту ракет Patriot накануне недавних российских ударов, которые вызвали отключение электроэнергии в отдельных районах Киева.

Гарвард отмечает, что дефицит систем ПВО является глобальной проблемой на фоне роста угроз со стороны России и Китая. По его мнению, тактическая пауза в ударах может в конечном итоге сыграть на руку Москве, демонстрируя ее готовность к диалогу без реального изменения курса войны.

"Эта тактическая пауза только усиливает переговорную позицию России. Путин показывает миру, что он готов слушать и реагировать. Взамен он захочет большей поддержки своей позиции и требований", – сказал Гарвард.

"Время покажет", – добавила Филипетти. "Дипломатия всегда может казаться безрезультатной, пока не будет заключено настоящее соглашение. Если эту короткую паузу, вызванную постоянным давлением президента Трампа на Путина, можно будет использовать для достижения дополнительного прогресса в трехсторонних переговорах, это будет очень позитивным результатом".

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие — мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

Также стоит ознакомиться:

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин российские войска Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

13:13Мир
Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:41Энергетика
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

12:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

Реклама
11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

Реклама
08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Реклама
23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять