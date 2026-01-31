Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Ранее Трамп заявил, что стороны "очень близки к урегулированию", выразив осторожный оптимизм в отношении возможных переговоров.

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что написано в материале Fox News:

Несмотря на паузу, в России звучат публичные призывы к эскалации

Короткое затишье не меняет реалий войны

Украина срочно принимает меры для усиления противовоздушной обороны на фоне ожидаемого завершения временной паузы в российских авиаударах по Киеву и другим городам. Военные и дипломатические эксперты предупреждают, что эта пауза вряд ли изменит ситуацию на поле боя и может в конечном итоге усилить переговорные позиции Москвы. Об этом пишет Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны "очень близки к урегулированию", выразив осторожный оптимизм в отношении возможных переговоров между Россией и Украиной. В то же время в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы согласился на личную просьбу Трампа приостановить удары по Киеву до 1 февраля, назвав это шагом для создания условий для диалога. Украинская власть подчеркнула, что никакого формального прекращения огня не существует.

На фоне прогнозов резкого похолодания – до минус 26 °C в Киеве – президент Владимир Зеленский заявил об усилении систем ПВО ближнего радиуса действия для защиты прифронтовых и приграничных городов, в частности Херсона, Никополя и общин Сумской области. По его словам, российские беспилотники фактически ведут непрерывные атаки на гражданское население в этих районах.

Несмотря на паузу, в России звучат публичные призывы к эскалации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости применения "оружия возмездия", а глава Чечни Рамзан Кадыров открыто высказался против любых переговоров.

Символическая пауза

Эксперты отмечают, что пауза носит скорее символический характер. Вице-адмирал в отставке Роберт С. Гарвард считает, что прекращение ударов является политическим сигналом, а не отражением изменений в военной стратегии России. По его словам, это может ослабить позиции Украины в переговорах после завершения паузы.

Бывшая высокопоставленная чиновница Госдепартамента США Керри Филипетти также предостерегла от восприятия паузы как шага к миру. Она подчеркнула, что короткое затишье не меняет реалий войны и может создать дополнительные риски для Украины.

Отдельно Зеленский заявил о проблемах с защитой гражданского населения из-за задержек западного финансирования. По его словам, задержки с платежами по программе закупки вооружения привели к дефициту ракет Patriot накануне недавних российских ударов, которые вызвали отключение электроэнергии в отдельных районах Киева.

Гарвард отмечает, что дефицит систем ПВО является глобальной проблемой на фоне роста угроз со стороны России и Китая. По его мнению, тактическая пауза в ударах может в конечном итоге сыграть на руку Москве, демонстрируя ее готовность к диалогу без реального изменения курса войны.

"Эта тактическая пауза только усиливает переговорную позицию России. Путин показывает миру, что он готов слушать и реагировать. Взамен он захочет большей поддержки своей позиции и требований", – сказал Гарвард.

"Время покажет", – добавила Филипетти. "Дипломатия всегда может казаться безрезультатной, пока не будет заключено настоящее соглашение. Если эту короткую паузу, вызванную постоянным давлением президента Трампа на Путина, можно будет использовать для достижения дополнительного прогресса в трехсторонних переговорах, это будет очень позитивным результатом".

Почему Путин согласился на энергетическое перемирие — мнение эксперта

Эксперт Иван Яковина отметил, что российские блогеры возмущены заявлением Трампа о просьбе к Путину не бить по энергетике Украины в морозы. Они считают это "предательством" и боятся, что Кремль остановит атаки накануне сильных холодов. Путин, Лавров и Песков молчат, что только усиливает раздражение в российских пропагандистских кругах.

Яковина предполагает, что Путин согласился на просьбу Трампа, потому что именно тот является ключевой надеждой Кремля на выгодный выход из войны. В то же время публичность этой договоренности бьет по имиджу российского лидера внутри РФ, поэтому, скорее всего, он просто будет избегать комментариев и временно исчезнет из публичного пространства.

Энергетическое перемирие - что известно

Как сообщал Главред, 29 января президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинским городам в течение недели.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за усилия, направленные на прекращение атак по энергетической инфраструктуре, и выразил надежду, что американской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей. Впоследствии он заявил, что Украина зеркально будет соблюдать так называемое энергетическое перемирие, хотя непосредственно во время переговоров в Абу-Даби этот вопрос не обсуждался.

В Кремле заявили, что энергетическое перемирие продлится только до 1 февраля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, РФ согласилась временно не атаковать энергообъекты по просьбе Дональда Трампа, чтобы создать условия для переговоров.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

