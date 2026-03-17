Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речь

Юрий Берендий
17 марта 2026, 21:12
Президент продемонстрировал современную систему, позволяющую в режиме реального времени отслеживать боевые действия и ситуацию на фронте, и подарил её королю.
Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речь
Зеленский подарил Чарльзу III уникальное устройство / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский показал iPad с ПО, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте
  • Также он показывает онлайн российские удары по Украине
  • Президент подарил такой планшет королю Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время аудиенции передал королю Великобритании Чарльзу III планшет, который позволяет в режиме реального времени отслеживать украинские военные операции по отражению российских воздушных атак и общую ситуацию на фронте. Об этом он заявил в обращении к парламенту Великобритании, которое транслировал Офис президента Украины.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

видео дня

"Сейчас у меня есть доказательство того, что развитие систем безопасности может происходить быстро и стоить дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени. Именно так. У нас есть такие iPad: один у меня, один у нашей премьер-министрши, один у министра обороны и у наших высших военных командующих такие есть. Это позволяет нам видеть ситуацию на передовой в Украине и даже каждого убитого врага с видеодоказательствами", — отметил Зеленский.

По его словам, это устройство также отображает все удары в воздушном пространстве Украины, в морской зоне, а также дальнобойные атаки Украины по территории России.

Зеленский подчеркнул, что такие технологии обеспечивают контроль в реальном времени над безопасностью граждан, инфраструктурой и энергетическим сектором. Он также выразил убеждение, что развитие подобных решений в сфере безопасности со временем позволит лидерам государств, министрам обороны и даже обычным гражданам пользоваться подобными инструментами для повышения уровня защиты жизни.

Он продемонстрировал британским парламентариям, как на таком планшете отображается российская воздушная атака.

Зеленский показал пример масштабного удара в ночь на 14 марта, отметив, что тогда было задействовано почти 500 единиц авиационных средств поражения — около 430 беспилотников и 68 ракет различных типов, большинство из которых удалосьсбить . Он пояснил, что в режиме реального времени система позволяет видеть работу украинской авиации, применение средств радиоэлектронной борьбы и действия перехватчиков.

Смотрите видео, которое показывал Зеленский:

В конце обращения президент сообщил, что во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III подарил ему один из таких планшетов.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за последний месяц Силы обороны освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

По данным Института изучения войны, украинские силы уже вернули под контроль более 400 квадратных километров, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать важные логистические маршруты российских войск и заставить противника привлекать резервы.

В то же время Россия не отказывается от планов создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области. Об этом сообщил старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Нацгвардии Александр Даниленко.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Британия Владимир Зеленский новости Великобритании Чарльз III
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять