Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речь

Президент продемонстрировал современную систему, позволяющую в режиме реального времени отслеживать боевые действия и ситуацию на фронте, и подарил её королю.

Зеленский подарил Чарльзу III уникальное устройство

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время аудиенции передал королю Великобритании Чарльзу III планшет, который позволяет в режиме реального времени отслеживать украинские военные операции по отражению российских воздушных атак и общую ситуацию на фронте. Об этом он заявил в обращении к парламенту Великобритании, которое транслировал Офис президента Украины.

"Сейчас у меня есть доказательство того, что развитие систем безопасности может происходить быстро и стоить дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени. Именно так. У нас есть такие iPad: один у меня, один у нашей премьер-министрши, один у министра обороны и у наших высших военных командующих такие есть. Это позволяет нам видеть ситуацию на передовой в Украине и даже каждого убитого врага с видеодоказательствами", — отметил Зеленский.

По его словам, это устройство также отображает все удары в воздушном пространстве Украины, в морской зоне, а также дальнобойные атаки Украины по территории России.

Зеленский подчеркнул, что такие технологии обеспечивают контроль в реальном времени над безопасностью граждан, инфраструктурой и энергетическим сектором. Он также выразил убеждение, что развитие подобных решений в сфере безопасности со временем позволит лидерам государств, министрам обороны и даже обычным гражданам пользоваться подобными инструментами для повышения уровня защиты жизни.

Он продемонстрировал британским парламентариям, как на таком планшете отображается российская воздушная атака.

Зеленский показал пример масштабного удара в ночь на 14 марта, отметив, что тогда было задействовано почти 500 единиц авиационных средств поражения — около 430 беспилотников и 68 ракет различных типов, большинство из которых удалосьсбить . Он пояснил, что в режиме реального времени система позволяет видеть работу украинской авиации, применение средств радиоэлектронной борьбы и действия перехватчиков.

В конце обращения президент сообщил, что во время встречи с королем Великобритании Чарльзом III подарил ему один из таких планшетов.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за последний месяц Силы обороны освободили больше территорий, чем российские войска смогли захватить.

По данным Института изучения войны, украинские силы уже вернули под контроль более 400 квадратных километров, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Это позволило перерезать важные логистические маршруты российских войск и заставить противника привлекать резервы.

В то же время Россия не отказывается от планов создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области. Об этом сообщил старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Нацгвардии Александр Даниленко.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

