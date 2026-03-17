Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 19:46
Президент Финляндии предлагает ЕС ускорить процесс принятия решений и использовать имеющиеся механизмы.
Стубб предлагает ЕС ускорить процесс принятия решений / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, instagram.com/alexstubb

Кратко:

  • Финляндия призывает ЕС активнее использовать гибкие механизмы
  • Речь идет об ускоренном принятии решений о санкциях против РФ
  • Европейские договоры уже предусматривают инструменты для оперативных решений

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европейский Союз активнее использовать гибкие механизмы принятия решений, в частности в отношении санкций против России. Об этом он заявил во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House.

Как работает внутренняя гибкость

По словам Стубба, внутренняя гибкость в ЕС уже показала свою эффективность.

"Это действительно полезно — иметь возможность принять решение о санкциях против России без Венгрии, не так ли? Это полезный инструмент, не так ли?", — подчеркнул он.

В то же время президент подчеркнул, что внутреннюю гибкость следует отделять от внешней, которая определяет способ принятия решений Европой на международной арене.

"Итак, внутри это инструмент для продвижения определенной сферы политики, а снаружи — это на самом деле инструмент для организации того, как Европа принимает решения", — пояснил Стубб.

ЕС должен действовать быстрее

Финский лидер также отметил, что ЕС должен усиливать свою роль как во внутреннем процессе принятия решений, так и во внешней политике. Он признал, что процессы в Евросоюзе часто являются медленными, в частности в отношении санкций или использования замороженных активов РФ.

"Я знаю, что люди возмущаются, когда ЕС не принимает решения достаточно быстро, что требуется время для размораживания замороженных активов, что у нас есть проблема с принятием или согласованием 20-го пакета санкций. Но обычно мы достигаем цели. Однако чем больше гибкости у нас есть, тем лучше", — добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Инструменты для оперативных решений

По словам Стубба, существуют европейские договоры, которые уже предусматривают инструменты для более быстрого принятия решений.

"В договорах есть элементы — в виде усиленного сотрудничества и структурированного сотрудничества — которые фактически делают это возможным. И нам нужно начать использовать эти инструменты, чтобы принимать оперативные решения", — пояснил президент.

Отдельно он подчеркнул, что принцип гибкости стоит применять и в вопросе расширения ЕС. По его словам, ближайшими кандидатами на вступление остаются Черногория, Албания, а также Украина и Молдова. В то же время Исландия рассматривает возможность возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз.

Санкции против России — новости по теме

Как писал Главред, 10 марта издание Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

Кроме того, США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней — до 11 апреля.

Напомним, что в феврале послы Европейского Союза не достигли согласия по поводу нового санкционного пакета против страны-агрессора России.

Кай-Йоран Александр Стубб — финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008–2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

