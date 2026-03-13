Укр
Назвали Трампа "щенком Путина": в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ

Дарья Пшеничник
13 марта 2026, 09:35
Пресс-служба Ньюсома опубликовала изображение, созданное ИИ, на котором Путин выгуливает Трампа, как собаку.

Назвали Трампа 'щенком Путина': в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ
В США высмеяли Трампа из-за отмены санкций против РФ/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Governor Newsom Press Office/X

Главное из новостей:

  • США временно разрешили продажу российской нефти
  • На фоне этого Ньюсом назвал Трампа "щенком" Путина

видео дня

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко отреагировал на решение администрации США временно разрешить продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта 2026 года.

В комментарии, который цитирует The Independent, он назвал президента Дональда Трампа "щенком" кремлевского диктатора Владимира Путина.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что разрешение носит краткосрочный характер и касается только нефти, которая уже находится в море. По его словам, это решение призвано увеличить доступность топлива на мировом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

После заявления Минфина пресс-служба Ньюсома опубликовала созданное искусственным интеллектом изображение, на котором Путин выгуливает Трампа на поводке.

Контекст

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало временную лицензию №134, которая разрешает отгрузку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Разрешение будет действовать до 11 апреля 2026 года и распространяется даже на компании, находящиеся под санкциями США согласно актам 31 CFR 587 и 589.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - новости по теме

Как писал Главред, 10 марта издание Reuters писало со ссылкой на три информированных источника, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть.

Отметим, в феврале послы Европейского Союза не достигли соглашения по новому санкционному пакету против страны-агрессора России.

Об источнике: The Independent

The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

новости США нефть Дональд Трамп санкции против России
