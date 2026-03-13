Назвали Трампа 'щенком Путина': в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ

Главное из новостей:
- США временно разрешили продажу российской нефти
- На фоне этого Ньюсом назвал Трампа "щенком" Путина
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко отреагировал на решение администрации США временно разрешить продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта 2026 года.
В комментарии, который цитирует The Independent, он назвал президента Дональда Трампа "щенком" кремлевского диктатора Владимира Путина.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что разрешение носит краткосрочный характер и касается только нефти, которая уже находится в море. По его словам, это решение призвано увеличить доступность топлива на мировом рынке на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
После заявления Минфина пресс-служба Ньюсома опубликовала созданное искусственным интеллектом изображение, на котором Путин выгуливает Трампа на поводке.
Контекст
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало временную лицензию №134, которая разрешает отгрузку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Разрешение будет действовать до 11 апреля 2026 года и распространяется даже на компании, находящиеся под санкциями США согласно актам 31 CFR 587 и 589.
Санкции против РФ - новости по теме
Как писал Главред, 10 марта издание Reuters писало со ссылкой на три информированных источника, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.
Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть.
Отметим, в феврале послы Европейского Союза не достигли соглашения по новому санкционному пакету против страны-агрессора России.
