Не дайте себя обмануть: как разоблачить лжеца за 10 секунд

Существует простой прием, который позволяет за считанные секунды отличить правду от вымысла.

Как быстро распознать ложь - 10-секундный тест

Ложь может звучать убедительно, но ее легко разоблачить, если знать простой прием. Исследователи отмечают, что достаточно всего нескольких секунд внимательности, чтобы понять, искренен ли собеседник.

Главред рассказывает о быстром способе заметить ложь без сложных методик или специальных знаний.

Темная тетрадь личности

Социальный психолог Лианн тен Бринке исследует так называемые "темные черты личности" — психопатию, нарциссизм, макиавеллизм и садизм, пишет Business Insider. В своей новой книге "Ядовитые люди: как противостоять им и улучшить свою жизнь" она объясняет, что ложь часто сопровождает людей с чертами "темной тетради".

Психопатия проявляется импульсивностью и нарушением правил;

нарциссизм — эгоцентризмом и стремлением присваивать чужие достижения; макиавеллизм — желанием контролировать других;

садизм удовольствие от чужой боли.

Хотя эти черты разные, они нередко сочетаются в одном человеке, поэтому важно обращать внимание не на ярлыки, а на повторяющиеся поведенческие закономерности.

Как работает "10-секундный тест"

Бринке советует задавать собеседнику открытые вопросы. Люди, которые говорят правду, обычно легко добавляют детали и объяснения. Те, кто лгут, часто ограничиваются короткими или размытыми ответами. Если собеседник ответил слишком кратко, стоит попросить его уточнить детали - именно здесь лжецу становится значительно сложнее поддерживать выдуманную историю.

Сила неожиданных вопросов

Рекомендуем задавать неожиданные вопросы, к которым человек не мог подготовиться. Например, если кандидат на собеседовании утверждает, что работал в Apple, можно спросить о мелких деталях повседневной жизни: где он обычно обедал или какие задачи выполнял каждый день. Если опыт вымышленный, человек начнет говорить медленнее, запнуться или долго подбирать слова.

Почему язык тела не всегда показателен

Популярный миф о "признаках лжи" в языке тела исследовательница опровергает. Избегание взгляда или суетливые движения рук не являются надежными показателями неправды. Исследования показывают, что лжецы смотрят в глаза собеседнику примерно столько же времени, как и те, кто говорит правду. Поэтому главный совет — сосредотачиваться на содержании ответа: уровне детализации, логичности и последовательности рассказа.

Об источнике: Business Insider Business Insider — американский новостной веб-сайт о бизнесе и технологиях, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством, на которое ссылаются такие издания, как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации, как National Public Radio. По данным самого портала, основанным на Google Analytics, в 2014 году он достиг посещаемости 221 миллиона человек в месяц, пишет Википедия.

