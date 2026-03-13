Названы новые цены на овощи в Украине: что подешевело

Цены на овощи в 2026 году ниже прошлогодних. До июня доля импортных овощей будет расти, поэтому некоторые продукты могут дорожать.

Названы факторы, которые будут влиять на цены на овощи весной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Сколько сейчас стоит "борщевой набор"

Когда подорожают овощи и в чем причина

В 2026 году цены на овощи "борщевого набора" ниже, чем в прошлом году. Стоимость тепличных продуктов будет зависеть от курса валют и цен на топливо. Такой прогноз озвучил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

По словам эксперта, осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило сделать качественные запасы продуктов. Таким образом, динамика цен на базовые овощи сейчас является положительной для потребителей, передает РБК-Украина.

"Цены на овощи "борщевого набора" в 2026 году ниже, чем в 2025 году", - говорит аналитик.

По данным Минфина, сейчас картофель в среднем стоит 24,95 грн. Это на три копейки дешевле, чем было месяц назад. Свеклу продают по 10,23 грн, цена упала на 90 копеек. На столько же подешевела капуста - до 11,22 грн.

Морковь за месяц упала в цене на 1,3 грн, сейчас ее продают 13,57 грн. А вот лук подорожал на 1,11 грн, его цена выросла до 28,25 грн.

Сколько будут стоить овощи - прогноз

Внутренние ресурсы постепенно исчерпываются, поэтому до июня на рынке будет расти доля импорта. Соответственно, зарубежные овощи будут стоить дороже.

Что касается огурцов и томатов, то их импорт продолжался почти всю зиму. На стоимость этих продуктов в весенний период будут влиять два ключевых фактора, а именно — курс валют и логистика.

Поскольку предложение преимущественно импортное, ценообразование напрямую привязано к стабильности гривни. Кроме того, из-за активного роста цен на топливо, расходы на доставку станут весомой долей в конечной стоимости овощей.

Стоит отметить, что на данный момент цены на огурцы и помидоры упали почти на 30 грн по сравнению с февралем.

Сейчас помидоры розовые стоят 199 грн за 1 кг, красные — 167,47 грн, гладкие огурцы — 167,47 грн.

"Увеличение украинского предложения помидоров и огурцов можно ожидать в мае месяце, если не будет резких перепадов температур", - добавил Гопка.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

