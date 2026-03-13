Укр
Девушка "обратила вспять" старение своих родителей: что помогло

Константин Пономарев
13 марта 2026, 11:58
Пожилая пара старше 80 лет начала поднимать тяжести и за год значительно улучшила здоровье, подвижность и физическую форму, удивив окружающих результатами.
Дочь начала заниматься спортом с родителями
Дочь начала заниматься спортом с родителями / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Как дочь решила изменить жизнь своих родителей
  • Как обычные упражнения помогли вернуть здоровье
  • Что изменилось после года тренировок в гараже

Жительница Эдинбурга (Шотландия) решила изменить жизнь своих пожилых родителей, когда заметила, как быстро ухудшается их физическое состояние.

53-летняя Клэр Джонстон научила их силовым тренировкам, и уже через год прогресс оказался настолько впечатляющим, что многие люди сначала приняли видео за работу искусственного интеллекта. Об этом пишет What's The Jam.

Ее мама Рода, которой сейчас 83 года, раньше передвигалась с тростью и испытывала постоянные боли в спине. Отец, 81-летний Майкл, после операции потерял уверенность в движениях и начал заметно медленнее ходить. Клэр решила помочь родителям вернуть активность и начала тренироваться вместе с ними под руководством тренера по силовой подготовке.

Как начался необычный эксперимент

Проект Клэр стартовал в январе 2025 года. Она предложила родителям простую, но системную программу тренировок в гараже своего дома.

Они занимаются два раза в неделю и выполняют базовые упражнения, задействующие все основные группы мышц: приседания, становую тягу, жим лежа и жим над головой.

До начала тренировок результаты были скромными. Майкл поднимал в становой тяге около 30 килограммов, а Рода всего 12 килограммов. Но за год регулярных занятий их показатели выросли почти втрое.

Прогресс, который удивил тысячи людей

Сегодня Майкл способен поднять штангу весом 94 килограмма, а Рода целых 45,5 килограмма. На видео, где показано их преображение за год, сначала видно, как они едва передвигаются, а затем, как уверенно выполняют силовые упражнения.

Девушка помогла вернуть родителям хорошее физическое состояние
Девушка помогла вернуть родителям хорошее физическое состояние / Фото: Jam Press

По словам Клэр, изменения коснулись не только силы. У ее мамы заметно улучшились подвижность и равновесие, а также состояние костной ткани. Женщина уже может проходить значительно большие расстояния и делает это быстрее и увереннее.

Как изменилась жизнь родителей

Раньше Рода страдала от сильных болей и почти не могла выполнять обычные домашние дела. Ей было трудно стоять даже во время душа, и она постоянно принимала обезболивающие.

Теперь она говорит, что чувствует себя намного сильнее и почти не испытывает боли. Женщина снова может самостоятельно принимать душ, мыть голову и значительно реже нуждается в лекарствах.

Майкл также отмечает большие перемены. Мужчина снова свободно поднимается по лестнице и занимается ремонтом и садовыми проектами, которые раньше казались слишком сложными.

Смотрите в видео о том, как пожилые люди начали заниматься спортом с дочерью:

Ранее Главред писал о том, что женщина заявила, что "стареет в обратную сторону". Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Также сообщалось о том, что женщина едва ходила из-за лишнего веса. Жительница Лондона весила 95 кг. После сложного пути к похудению она сбросила почти половину веса и неожиданно начала карьеру модели.

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

