Сорняки высохнут и превратятся в пыль: простой рецепт для огорода

Анна Ярославская
13 марта 2026, 12:27
Старый дачный секрет поможет избавиться от нежелательной травы без химии.
Сорняки
Простой раствор уничтожит сорняки на несколько лет

Вы узнаете:

  • Какой простой способ избавиться от сорняков
  • Как приготовить раствор для борьбы с нежелательной травой

Традиционные методы борьбы с сорняками не всегда работают, и нежелательная трава все равно прорастает. В этом случае на помощь придут народные методы.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО поделились старинным и проверенным годами рецептом натурального раствора, который полностью уничтожает сорняки на несколько лет, улучшая при этом почву.

видео дня

Как в домашних условиях сделать средство от сорняков

Автор утверждает, что этот простой натуральный способ поможет избавиться от абсолютно любых сорняков в саду, в огороде, на частной территории дома.

Для приготовления десяти литров раствора понадобятся:

  • 1 столовая ложка крахмала;
  • 1 столовая ложка пищевой соды;
  • 1 столовая ложка обычной пищевой соли;
  • 1 столовая ложка молотого острого перца.

В 10 литров воды добавьте 1 столовую ложку крахмала и тщательно размешайте до полного растворения. Крахмал действует как связующее средство, препятствуя усвоению сорняками питательных веществ из почвы.

Добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и также хорошо перемешайте.

Далее добавьте 1 столовую ложку пищевой соли и снова тщательно перемешайте до полного растворения всех компонентов.

Всыпьте 1 столовую ложку молотого острого перца и еще раз все перемешайте.

Дайте раствору настояться минимум один час.

Перед применением, особенно при использовании пульверизатора, рекомендуется процедить раствор через ткань или марлю, чтобы избежать засорения сопла частицами перца.

Благодаря этому раствору сорняки, лишенные питательных веществ благодаря воздействию крахмала и других компонентов, высыхают и превращаются в пыль буквально за один день.

Раствор избирательно действует на сорняки, так как они отличаются по структуре от культурных растений.

Чем хорош данный раствор для уничтожения сорняков

Во-первых, это полностью натуральное и безопасное для почвы и культурных растений средство.

Во-вторых, нет необходимости покупать дорогие химикаты.

В-третьих, садовод утверждает, что это натуральное средство эффективно избавляет от сорняков на несколько лет.

Кроме того, оно делает почву рыхлой, мягкой и урожайной.

Смотрите видео - Какое самое лучшее средство для уничтожения сорняков:

Как писал Главред, проще всего удалять сорняки, когда они ещё совсем маленькие. Когда же следует удалять сорняки? Эксперты говорят, что откладывать это дело в долгий ящик не стоит. Дело в том, что у сорняков, которые только начали расти, ограниченная корневая система и мало листьев, поэтому их можно уничтожить с минимальными усилиями.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

