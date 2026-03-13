Татьяна Литвинова показала стильные образы на весну

Украинская кулинар сообщила, что ее часто спрашивают о том, как она подбирает свои луки.

Татьяна Литвинова поделилось стильными образами / Коллаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova

Кратко:

Что советует Татьяна Литвинова

Как она собирает свои луки

Звездная судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая не так давно рассказывала о ссорах на проекте, рассказала, как подбирает модные образы для себя.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее часто спрашивают о стиле.

Татьяна Литвинова показала, как модно одеться на весну / Фото Instagram/tanita_litvinova

"У меня нет сложных формул – для меня важно, чтобы в вещах было ощущение легкости, комфорта и немного настроения. Собрала для вас несколько своих новых весенних луков, плавно переходящих в лето – показываю, что ношу в последнее время и как комбинирую вещи между собой", - написала знаменитость.

Татьяна Литвинова показала, как модно одеться на весну / Фото Instagram/tanita_litvinova

По словам Литвиновой, она выбирает базовые вещи, которые легко сочетаются между собой. "Если объемный верх, то низ должен быть лаконичен, чтобы не выглядеть как квадрат, и наоборот. Добавляйте один акцент в образ – цвет, фактуру или аксессуар. Обращайте внимание на ткань и крой – именно они делают образ дорогим. Помните, что одежда нас защищает не только от холода, но и от "дурного" глаза, она принимает на себя внимание и тем самым защищает. Именно поэтому женщины себя украшали во все времена украшениями, мехами и кружевом. И главный совет, который мне дала еще мама в подростковом возрасте — "одежда должна подчеркивать тебя, а не наоборот", - написала она.

Татьяна Литвинова показала, как модно одеться на весну / Фото Instagram/tanita_litvinova

О персоне: Татьяна Литвинова Татьяна Литвинова - известная украинская кулинар, телеведущая и эксперт, получившая широкую популярность как судья шоу "МастерШеф". Она автор кулинарных книг, ведет активную деятельность в соцсетях, строит свой бизнес и проживает в Киеве.

