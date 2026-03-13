Укр
  Авто

Обойдется дорогим ремонтом: основные ошибки водителей при экономии топлива

Мария Николишин
13 марта 2026, 13:48
Выгода от экономии топлива может быть сведена на нет дорогостоящим ремонтом деталей автомобиля.
Ошибки при экономии топлива / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Стоит ли ездить на низких оборотах ради экономии топлива
  • Какие детали автомобиля могут быстрее изнашиваться

Каждый водитель стремится максимально сократить расход топлива во время поездок, но такая экономия может стать причиной серьезных технических неисправностей автомобиля и спровоцировать преждевременный износ ключевых агрегатов.

Главред решил разобраться, как экономия топлива влияет на автомобиль.

видео дня

Почему автомобиль начинает дрожать

Эксперты издания Auto Swiat рассказывают, что определить критический предел экономии топлива можно по ощутимым вибрациям кузова при езде на низких оборотах.

Отмечается, что появление нездоровой вибрации во время движения свидетельствует о чрезмерной перегрузке всей системы привода, что негативно влияет на общее состояние техники.

"Постоянное игнорирование таких симптомов приводит к быстрой деградации механизмов, поскольку система не рассчитана на постоянную работу в режиме пиковых нагрузок при низкой частоте вращения", — говорится в сообщении.

Что может выйти из строя из-за низких оборотов

Эксперты говорят, что из-за низких оборотов первым под удар попадает двухмассовый маховик, отвечающий за гашение колебаний. Чрезмерные нагрузки способны вывести этот дорогостоящий узел из строя уже через 20 000 км пробега вместо предусмотренного ресурса в более чем 200 000 км.

Механическая коробка передач также страдает от специфического стиля вождения. Сочетание низких оборотов с сильными вибрациями интенсивно изнашивает подшипники внутри трансмиссии, что со временем потребует ее замены.

Как низкие обороты влияют на двигатель

Стоит подчеркнуть, что наибольшую угрозу низкие обороты представляют для коленчатого вала и его вкладышей. Сильное нажатие на педаль газа при недостаточной скорости вращения приводит к критическому износу подшипников скольжения, которые являются основой надежности двигателя.

Стук в двигателе обычно означает необходимость проведения капитального ремонта, который часто является финансово нецелесообразным.

Когда переключать передачи для максимальной экономии топлива — видео:

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

