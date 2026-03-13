Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

Кратко:
- Цены на бензин могут вырасти до 100 грн за литр
- Стоимость топлива формируется мировым рынком, а не внутренними налогами
- На рынок влияет война на Ближнем Востоке
Украинские АЗС могут установить новые рекордные цены на бензин, ведь война на Ближнем Востоке не прекращается. В то же время внутренние налоги почти не влияют на конечную стоимость топлива.
Цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. Такой сценарий прогнозирует экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.
"Бензин может стоить и 100 грн. Независимо от того, какие там заложены внутренние налоги. Даже если полностью освободить топливо от налогообложения, оно все равно будет продаваться по цене, максимально приближенной к той, которую готов заплатить потребитель", — заявил Кущ в интервью для Новини.LIVE.
По его словам, топливо является товаром, цена которого формируется прежде всего рынком, а именно, на основе спроса, предложения и мировых котировок нефти.
От чего зависят цены на топливо в Украине
Если напряженность на Ближнем Востоке уменьшится и боевые действия прекратятся, мировые нефтяные рынки могут быстро стабилизироваться.
"Если конфликт завершится, ситуация на мировых нефтяных рынках очень быстро стабилизируется, и цены могут вернуться к уровню, который был до войны на Ближнем Востоке. Тогда стабилизируется и ситуация с топливом в Украине", — объяснил эксперт.
Если война продолжится, то цены на нефть могут и дальше расти, что скажется и на стоимости топлива на украинских АЗС.
По словам Куща, нынешние цены на заправках в целом соответствуют рыночной ситуации, хотя иногда могут отставать от мировых котировок на несколько дней или даже неделю.
Как налоги влияют формирование цен
Снижение налогов на топливо не всегда приводит к удешевлению для потребителей.
"Когда в Украине снижали НДС и акцизы, цена на топливо парадоксально росла. А когда налоги вернули, она наоборот падала. Это свидетельствует о том, что налоговая составляющая не является решающей для формирования цен", — сказал Кущ.
Что происходит с ценами на бензин сегодня
На столичных заправках литр дизельного топлива обойдется в 75,40-80,99 грн.
А-95 стоит от 68,90 до 73,99 грн/л, газ – 44,98 грн/л.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Как писал Главред, стоимость топлива на украинских заправках заметно выросла и продолжает расти. В частности, цена дизеля за короткое время увеличилась примерно на 5 гривен за литр. Аналитик консалтинговой группы Нафторинок Александр Сиренко заявил, что на ситуацию одновременно влияют как международные факторы, так и внутренние экономические процессы.
Топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что цены на бензин и дизель в Украине могут снова приблизиться к тем, которые были до событий в Иране. По его словам, главное, чтобы нефть вернулась к тем ценам, которые были до событий в Иране.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что повышение цен на бензин в Украине на 5–8 гривен не окажет существенного влияния на стоимость производства продуктов питания. Ожидать заметного роста цен можно только при значительном скачке стоимости топлива — примерно на 50% и более.
Другие новости:
- В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз
- Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта
- Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарий
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред