Россия официально 'перерисовала' границы Украины: какой город отдали Кремлю

О чем идет речь в материале:
- Какова история города Суджа
- Какая была граница Украины и России в 1926 году
- Что известно об украинских территориях в Курской области
Современная государственная граница между Украиной и Россией в Сумской области может выглядеть естественной на карте, однако историки утверждают, что на самом деле она появилась в результате административных решений советской власти. Речь идет о линии, проведенной в 1926 году между советской Украиной и советской Россией — и она не полностью соответствовала этническому расселению украинцев. Об этом говорится в видеопроекте "Реальная история" продюсера 1+1 media Акима Галимова на YouTube, передает 2+2.
Главред выяснил, когда Суджа была Украиной.
Как формировалась граница с Россией на Сумщине
Сегодня Сумская область является приграничным регионом и важным форпостом Украины. Однако современная линия границы возникла не исторически, а была сформирована в советский период.
Еще в XVII веке эти территории активно заселяли украинские казаки.
В 1655 году пустые степные земли Сумщины стали местом, где украинцы создали новые поселения и мощный экономический и политический центр. Однако спустя столетие границу провели уже по другим принципам.
Смотрите видео об истории Сум:
Почему границу провели не в пользу Украины
По словам историка Евгения Мурзы, советская власть пыталась учесть этнический состав населения, но на практике решение оказалось не в пользу Украины.
"Эта граница формировалась в 26-м году. Она почти соответствует этнической, но не в нашу пользу. Суджа, территории к северу от Глушкова, Стародубщина — это все наше, если измерять этнически, то нужно заходить вглубь на 10-15 километров", — пояснил Евгений Мурза.
Таким образом, часть исторически украинских территорий оказалась за пределами Украины.
Почему Суджа исторически связана с Сумами
Одним из таких городов является Суджа, которая сегодня входит в состав Курской области.
Несмотря на современную административную принадлежность, исторически город тесно связан с Сумами и украинской средой.
"Суджа исторически очень связана с Сумами. Она даже ближе к Сумам, чем к Курску на 40-50 км. Статистика начала XX века четко говорит: три четверти населения Суджи и окрестностей были украинцами", — отметил историк.
Это означает, что в начале ХХ века большинство жителей города составляли украинцы.
Этнические украинские земли за современной границей
По словам исследователей, территории вокруг Суджи, а также другие районы исторической Слобожанщины образовывали сплошной этнический украинский массив.
Эти земли были связаны с Сумами экономически, культурно и родственными связями. Именно поэтому историки считают, что административное решение советской власти фактически "отрезало" часть украинского этнического пространства.
Древние археологические находки также подтверждают длительное присутствие украинского населения на этих территориях.
Вам также может быть интересно:
- Афера в Лавре, о которой молчали: куда делось золото из киевской святыни
- Украинцы, варяги или русские: какова была национальность князей Киевской Руси
- "Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред