Россия официально 'перерисовала' границы Украины: какой город отдали Кремлю

Историки объяснили, как в 1926 году СССР провел границу между республиками, из-за чего Суджа и этнические украинские территории оказались за пределами Украины.

История Украины - как Россия перерисовала границы Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какова история города Суджа

Какая была граница Украины и России в 1926 году

Что известно об украинских территориях в Курской области

Современная государственная граница между Украиной и Россией в Сумской области может выглядеть естественной на карте, однако историки утверждают, что на самом деле она появилась в результате административных решений советской власти. Речь идет о линии, проведенной в 1926 году между советской Украиной и советской Россией — и она не полностью соответствовала этническому расселению украинцев. Об этом говорится в видеопроекте "Реальная история" продюсера 1+1 media Акима Галимова на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, когда Суджа была Украиной.

Как формировалась граница с Россией на Сумщине

Сегодня Сумская область является приграничным регионом и важным форпостом Украины. Однако современная линия границы возникла не исторически, а была сформирована в советский период.

Еще в XVII веке эти территории активно заселяли украинские казаки.

В 1655 году пустые степные земли Сумщины стали местом, где украинцы создали новые поселения и мощный экономический и политический центр. Однако спустя столетие границу провели уже по другим принципам.

Смотрите видео об истории Сум:

Почему границу провели не в пользу Украины

По словам историка Евгения Мурзы, советская власть пыталась учесть этнический состав населения, но на практике решение оказалось не в пользу Украины.

"Эта граница формировалась в 26-м году. Она почти соответствует этнической, но не в нашу пользу. Суджа, территории к северу от Глушкова, Стародубщина — это все наше, если измерять этнически, то нужно заходить вглубь на 10-15 километров", — пояснил Евгений Мурза.

/ Скриншот

Таким образом, часть исторически украинских территорий оказалась за пределами Украины.

Почему Суджа исторически связана с Сумами

Одним из таких городов является Суджа, которая сегодня входит в состав Курской области.

Несмотря на современную административную принадлежность, исторически город тесно связан с Сумами и украинской средой.

"Суджа исторически очень связана с Сумами. Она даже ближе к Сумам, чем к Курску на 40-50 км. Статистика начала XX века четко говорит: три четверти населения Суджи и окрестностей были украинцами", — отметил историк.

Это означает, что в начале ХХ века большинство жителей города составляли украинцы.

Этнические украинские земли за современной границей

По словам исследователей, территории вокруг Суджи, а также другие районы исторической Слобожанщины образовывали сплошной этнический украинский массив.

Эти земли были связаны с Сумами экономически, культурно и родственными связями. Именно поэтому историки считают, что административное решение советской власти фактически "отрезало" часть украинского этнического пространства.

Древние археологические находки также подтверждают длительное присутствие украинского населения на этих территориях.

Сумы / Инфографика: Главред

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

