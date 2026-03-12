Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

Головоломки считаются отличным способом тренировки мозга.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают улучшить концентрацию, развивают память и стимулируют внимательность к деталям.

Одним из самых популярных видов таких заданий остаются задачи формата "Найдите отличия". В них необходимо сравнить две на первый взгляд одинаковые картинки и обнаружить небольшие различия между ними. Именно такие визуальные тесты часто используют для тренировки наблюдательности, пишет Jagranjosh.

Готовы проверить себя?

Внимательно посмотрите на два изображения мужчины, который заправляет автомобиль бензином. Сначала может показаться, что картинки полностью одинаковые, однако на самом деле между ними скрыты три небольших отличия.

Ваша задача - найти все различия всего за 39 секунд. Это может быть что угодно: изменение цвета, формы предмета или даже небольшая разница в расположении деталей.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Постарайтесь сосредоточиться и внимательно рассмотреть каждую часть изображения - иногда самые маленькие элементы оказываются ключом к разгадке.

Удалось найти все три отличия?

Если да - поздравляем! Это говорит о развитой наблюдательности и отличном внимании к деталям.

Если же найти различия не получилось, не переживайте - вы можете посмотреть правильный ответ ниже и сравнить его со своими предположениями.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

