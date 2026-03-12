Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

В украинском языке существует слово "рівно", но оно имеет другое значение.

https://glavred.info/culture/kak-pravilno-skazat-mne-vse-ravno-na-ukrainskom-samye-tochnye-varianty-10748297.html Ссылка скопирована

Как будет по-украински "мне все равно" :/ Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

"Все рівно" - ошибочная калька с русского

Точные украинские соответствия: "байдуже", "однаково", "все одно"

В повседневной речи украинцев до сих пор можно услышать фразу "все равно" - кальку с русского, которой обозначают безразличие или отсутствие разницы. Лингвисты отмечают, что такое выражение не соответствует нормам современного украинского литературного языка, а его дословный вариант "все рівно" является столь же ошибочным.

видео дня

Несмотря на то, что слово "рівно" в украинском языке существует, оно имеет совсем другое значение - описывает ровную поверхность, прямую линию или аккуратный срез. Например: "стіна пофарбована рівно", "дорога йде рівно". В этом контексте антонимом будет "криво". Но для передачи безразличия такая форма неприемлема, пишет Oboz.ua.

Фраза "все равно" в значении "мне все равно" - это калька, которая противоречит естественным украинским конструкциям. Языковеды советуют избегать ее в любых официальных или неформальных ситуациях.

Украинский язык имеет ряд точных и выразительных эквивалентов, которые передают различные оттенки безразличия:

мені байдуже;

мені однаково;

мені все одно;

мені однаковісінько;

так чи так;

мені це не цікаво;

мене це не обходить.

Интересно, что большинство этих вариантов при переводе на русский язык снова сводятся к одному - "мне все равно". Это только подчеркивает богатство украинской лексики и ее способность передавать нюансы, которые теряются в других языках.

Языковеды отмечают: украинский язык имеет собственные естественные конструкции, поэтому потребности в калькированных формах нет. Правильный выбор слова не только делает речь чище, но и помогает точнее передать эмоции и отношение.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред