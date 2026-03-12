Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

Главное из новости:
- "Все рівно" - ошибочная калька с русского
- Точные украинские соответствия: "байдуже", "однаково", "все одно"
В повседневной речи украинцев до сих пор можно услышать фразу "все равно" - кальку с русского, которой обозначают безразличие или отсутствие разницы. Лингвисты отмечают, что такое выражение не соответствует нормам современного украинского литературного языка, а его дословный вариант "все рівно" является столь же ошибочным.
Несмотря на то, что слово "рівно" в украинском языке существует, оно имеет совсем другое значение - описывает ровную поверхность, прямую линию или аккуратный срез. Например: "стіна пофарбована рівно", "дорога йде рівно". В этом контексте антонимом будет "криво". Но для передачи безразличия такая форма неприемлема, пишет Oboz.ua.
Фраза "все равно" в значении "мне все равно" - это калька, которая противоречит естественным украинским конструкциям. Языковеды советуют избегать ее в любых официальных или неформальных ситуациях.
Украинский язык имеет ряд точных и выразительных эквивалентов, которые передают различные оттенки безразличия:
мені байдуже;
мені однаково;
мені все одно;
мені однаковісінько;
так чи так;
мені це не цікаво;
мене це не обходить.
Интересно, что большинство этих вариантов при переводе на русский язык снова сводятся к одному - "мне все равно". Это только подчеркивает богатство украинской лексики и ее способность передавать нюансы, которые теряются в других языках.
Языковеды отмечают: украинский язык имеет собственные естественные конструкции, поэтому потребности в калькированных формах нет. Правильный выбор слова не только делает речь чище, но и помогает точнее передать эмоции и отношение.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
