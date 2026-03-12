Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

Мария Николишин
12 марта 2026, 10:26
В ISW добавляют, что Москва регулярно пытается создать впечатление быстрого краха украинского фронта.
В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России
РФ готовит новые требования к Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • В Кремле говорят, что стамбульские предложения уже "утратили актуальность"
  • В частности, Песков заявил, что "вся реальность изменилась"
  • Это может стать почвой для более жестких требований к Украине

Страна-агрессор Россия может готовить почву для выдвижения новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы вернуться к предложениям переговоров 2022 года в Стамбуле, заявил, что "вся реальность изменилась".

видео дня

Аналитики говорят, что это можно интерпретировать как сигнал о том, что предыдущие предложения больше не соответствуют текущей ситуации, однако в Кремле не уточнили, что именно имеют в виду под "новой реальностью".

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения уже "утратили актуальность", поскольку прошло несколько лет, а украинское руководство якобы не желает вести переговоры.

В ISW добавляют, что использование Кремлем термина "реальность" может быть частью информационной кампании о так называемой "реальности на поле боя".

"Москва регулярно пытается создать впечатление скорого краха украинского фронта и масштабного наступления российской армии", — говорится в отчете.

Аналитики также напомнили, что даже стамбульский проект 2022 года предусматривал крайне жесткие условия для Украины: нейтральный статус, ограничение армии, отказ от военной помощи союзников и даже особую роль России и Китая как гарантов безопасности.

"Нынешние заявления Кремля могут быть подготовкой к более масштабным требованиям в будущих переговорах", - подытожили в ISW.

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России
Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с российской делегацией во главе с посланцем главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Известно, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.

Президент Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции. Но эту встречу перенесла американская сторона.

В то же время Дональд Трамп во время разговора с Путиным заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине путем прекращения огня и достижения долгосрочного урегулирования.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:14Война
"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:31Украина
Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

09:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Последние новости

11:26

Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

11:25

Китайский гороскоп на завтра, 13 марта: Быкам - слезы, Кроликам - стресс

11:14

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:07

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

10:59

Украинская Рада Бизнеса призвала власти усилить финансирование Бюро экономической безопасности

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
10:46

"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

10:33

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

10:31

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:26

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

Реклама
10:08

Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

09:00

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

Реклама
08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

Реклама
00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять