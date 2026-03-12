В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

В ISW добавляют, что Москва регулярно пытается создать впечатление быстрого краха украинского фронта.

РФ готовит новые требования к Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

В Кремле говорят, что стамбульские предложения уже "утратили актуальность"

В частности, Песков заявил, что "вся реальность изменилась"

Это может стать почвой для более жестких требований к Украине

Страна-агрессор Россия может готовить почву для выдвижения новых, еще более жестких требований к Украине и странам НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы вернуться к предложениям переговоров 2022 года в Стамбуле, заявил, что "вся реальность изменилась".

Аналитики говорят, что это можно интерпретировать как сигнал о том, что предыдущие предложения больше не соответствуют текущей ситуации, однако в Кремле не уточнили, что именно имеют в виду под "новой реальностью".

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения уже "утратили актуальность", поскольку прошло несколько лет, а украинское руководство якобы не желает вести переговоры.

В ISW добавляют, что использование Кремлем термина "реальность" может быть частью информационной кампании о так называемой "реальности на поле боя".

"Москва регулярно пытается создать впечатление скорого краха украинского фронта и масштабного наступления российской армии", — говорится в отчете.

Аналитики также напомнили, что даже стамбульский проект 2022 года предусматривал крайне жесткие условия для Украины: нейтральный статус, ограничение армии, отказ от военной помощи союзников и даже особую роль России и Китая как гарантов безопасности.

"Нынешние заявления Кремля могут быть подготовкой к более масштабным требованиям в будущих переговорах", - подытожили в ISW.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с российской делегацией во главе с посланцем главы России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Известно, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.

Президент Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции. Но эту встречу перенесла американская сторона.

В то же время Дональд Трамп во время разговора с Путиным заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине путем прекращения огня и достижения долгосрочного урегулирования.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

