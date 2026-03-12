Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

Сергей Кущ
12 марта 2026, 10:33
Правильный режим полива — главный секрет хорошего урожая.
Как правильно поливать редис
Как правильно поливать редис / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как получить хороший урожай редиса
  • Как его правильно поливать

Редис — один из самых популярных ранних овощей на огороде. Однако многие дачники сталкиваются с проблемой: корнеплоды становятся горькими, волокнистыми или трескаются. Чаще всего причина кроется в неправильном поливе. Мы разобрались, как правильно поливать редис, чтобы получить сочный и хрустящий урожай.

Почему важно правильно поливать редис

Редис имеет короткий период роста и очень быстро реагирует на условия почвы. Если влаги слишком мало, корнеплоды становятся жёсткими и острыми на вкус. Если воды слишком много — растение может загнить, а листья начнут желтеть, пишет ZielonyOgródek.

видео дня

Поэтому главный принцип, как поливать редис на огороде, — регулярность и умеренность.

Почва должна оставаться влажной, но не заболоченной.

Как часто поливать редис

Многие огородники спрашивают, как часто поливать редис, чтобы он вырос вкусным.

Частота полива зависит от стадии роста растения:

  • Во время прорастания семян — лёгкий полив или опрыскивание ежедневно
  • В период роста листьев и корнеплодов — каждые 2–3 дня
  • В жаркую погоду — возможно ежедневное увлажнение

Если редис выращивается на балконе в контейнерах, поливать его нужно чаще, так как почва в горшках быстрее высыхает.

Сколько воды нужно редису

Чтобы корнеплоды росли правильно, важно соблюдать баланс влаги.

В нормальную погоду достаточно 5–7 литров воды на 1 м² грядки каждые 2–3 дня

В жару норму можно увеличить до 10 литров воды на м², но при этом важно избегать застоя воды. Слишком сильный полив после засухи может привести к растрескиванию корнеплодов.

Что любит и чего не любит редис
Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Лучшие способы полива редиса

Существует несколько эффективных способов, как правильно поливать редис.

Полив из лейки

Самый простой метод для небольшого огорода. Лучше использовать лейку с ситечком, чтобы струя воды была мягкой и не размывала почву.

Поливать лучше утром или вечером.

Капельное орошение

Отличный вариант для больших грядок. Капельная система поддерживает постоянную влажность почвы и экономит воду.

Полив дождевателем

Этот метод помогает равномерно увлажнить почву, но важно не переувлажнять листья, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Все это может ухудшить вкус и внешний вид корнеплодов.

Правильный режим полива — главный секрет хорошего урожая. Если соблюдать баланс влаги и следить за состоянием почвы, редис вырастет сочным, хрустящим и идеально подойдет для свежих салатов.

Смотрите видео о том, как вырастить редиску под агроволокном:

Вам может быть интересно:

Об источнике: ZielonyOgródek

ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке.

Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

редис интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:14Война
"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:31Украина
Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на Черниговщине

09:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Последние новости

11:26

Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

11:25

Китайский гороскоп на завтра, 13 марта: Быкам - слезы, Кроликам - стресс

11:14

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:07

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

10:59

Украинская Рада Бизнеса призвала власти усилить финансирование Бюро экономической безопасности

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
10:46

"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

10:33

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

10:31

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:26

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

Реклама
10:08

Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

09:00

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

Реклама
08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

Реклама
00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять