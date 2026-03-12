Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

Правильный режим полива — главный секрет хорошего урожая.

Как правильно поливать редис / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как получить хороший урожай редиса

Как его правильно поливать

Редис — один из самых популярных ранних овощей на огороде. Однако многие дачники сталкиваются с проблемой: корнеплоды становятся горькими, волокнистыми или трескаются. Чаще всего причина кроется в неправильном поливе. Мы разобрались, как правильно поливать редис, чтобы получить сочный и хрустящий урожай.

Почему важно правильно поливать редис

Редис имеет короткий период роста и очень быстро реагирует на условия почвы. Если влаги слишком мало, корнеплоды становятся жёсткими и острыми на вкус. Если воды слишком много — растение может загнить, а листья начнут желтеть, пишет ZielonyOgródek.

Поэтому главный принцип, как поливать редис на огороде, — регулярность и умеренность.

Почва должна оставаться влажной, но не заболоченной.

Как часто поливать редис

Многие огородники спрашивают, как часто поливать редис, чтобы он вырос вкусным.

Частота полива зависит от стадии роста растения:

Во время прорастания семян — лёгкий полив или опрыскивание ежедневно

В период роста листьев и корнеплодов — каждые 2–3 дня

В жаркую погоду — возможно ежедневное увлажнение

Если редис выращивается на балконе в контейнерах, поливать его нужно чаще, так как почва в горшках быстрее высыхает.

Сколько воды нужно редису

Чтобы корнеплоды росли правильно, важно соблюдать баланс влаги.

В нормальную погоду достаточно 5–7 литров воды на 1 м² грядки каждые 2–3 дня

В жару норму можно увеличить до 10 литров воды на м², но при этом важно избегать застоя воды. Слишком сильный полив после засухи может привести к растрескиванию корнеплодов.

Что любит и чего не любит редис / Инфографика: Главред

Лучшие способы полива редиса

Существует несколько эффективных способов, как правильно поливать редис.

Полив из лейки

Самый простой метод для небольшого огорода. Лучше использовать лейку с ситечком, чтобы струя воды была мягкой и не размывала почву.

Поливать лучше утром или вечером.

Капельное орошение

Отличный вариант для больших грядок. Капельная система поддерживает постоянную влажность почвы и экономит воду.

Полив дождевателем

Этот метод помогает равномерно увлажнить почву, но важно не переувлажнять листья, чтобы не спровоцировать грибковые болезни.

Все это может ухудшить вкус и внешний вид корнеплодов.

Правильный режим полива — главный секрет хорошего урожая. Если соблюдать баланс влаги и следить за состоянием почвы, редис вырастет сочным, хрустящим и идеально подойдет для свежих салатов.

Об источнике: ZielonyOgródek ZielonyOgródek.pl — польский интернет-портал, посвящённый садоводству и огородничеству. Сайт предлагает практические советы по выращиванию овощей, фруктов и цветов, уходу за садом, ландшафтному дизайну, выбору растений и инструментов, а также сезонным работам на участке. Ресурс ориентирован как на начинающих, так и на опытных садоводов и включает статьи с рекомендациями экспертов, идеи оформления зелёных зон, ответы на частые вопросы и полезные инструкции для успешного земледелия и красивого, ухоженного сада.

