Опытные садоводы кладут секретную добавку: когда и как сеять редис

Какую редиску лучше сажать в теплице - что насыпать в лунку при посадке редиса.

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Как правильно сеять семена редиса в открытый грунт / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Lisa from Pexels, Pixabay/wenzlerdesign

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Как правильно сеять семена редиса

Какую редиску лучше сажать

Что положить в землю при посадке редиса

Для дачников и огородников начинается активный сезон, ведь первый овощ, который можно собирать с грядок в конце весны или начале лета, — это редис. Главное — приобрести качественные семена и своевременно их посадить. Уже через 3-4 недели можно будет насладиться свежим салатом из собственного редиса.

Редис выделяется коротким вегетационным периодом — около 25-40 дней, так как это быстрорастущая культура, дающая урожай уже через месяц после посева. Редис холодостоек и может переносить заморозки, поэтому его можно сеять даже в прохладную погоду, не опасаясь за его выживание, пишет Главред.

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Как правильно сеять семена редиса

Важно помнить, что для выбора лучших семян их калибруют вручную. Если семян много, их просеивают через сито с крупными ячейками. Для посадки используют только крупные и полновесные семена. Условия хранения семян также имеют большое значение.

Для лучшего прорастания семена редиса замачивают в настое золы. Для этого нужно взять 2 столовые ложки золы на 1 литр воды и настаивать в течение 2 суток. Этот раствор насыщает семена необходимыми микроэлементами и ускоряет процесс прорастания.

Какую редиску лучше сажать

Не следует переоценивать редис и высаживать его в слишком экстремальных условиях. Хотя это растение и холодостойкое, оно не сможет выдержать сильные заморозки и просто перестанет расти.

Для лучшего урожая редис сеют в неотапливаемые теплицы весной, обычно в конце марта — середине апреля. Если теплица отапливается, посадку можно начинать уже в феврале.

/ Главред

Следует учитывать, что редис дает хороший урожай только при коротком световом дне, поэтому нет смысла откладывать до мая. В жаркую погоду велика вероятность того, что растение начнет цвести. При появлении цветков корнеплод перестает расти и становится жестким, волокнистым и сухим.

Если редис посажен в теплице ранней весной правильно, качественное прорастание семян возможно при температуре от 15°C. Чтобы создать такие условия, посадку сначала накрывают пленкой. Торфяной слой и пленка помогают поддерживать нужный температурный режим. После появления всходов пленку можно снять и разрыхлить посадку.

Что положить в землю при посадке редиса

Очень важно следить за состоянием почвы — она не должна пересыхать и становиться жесткой. Поливать растения нужно теплой водой: сначала часто, а после появления всходов — реже. Нерегулярный полив может привести к растрескиванию корнеплодов и потере их сочности. Почву также можно увлажнять опрыскиванием. Подкармливать редис следует умеренно, используя комплексные минеральные удобрения.

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Какая редиска самая ранняя? Ранний красный — ультраранний сорт, редиска спеет за 18-20 дней. Диаметр корнеплода около 4 см, форма округлая. Кожица тонкая и нежная, масса каждого плода составляет примерно 8-10 грамм. Скороспелый редис может расти как на открытом грунте, так и в теплице. Ориентировочная норма высева семян составляет 17-20 штук на погонный метр грядки. Сорт устойчив к перепадам температур и растрескиваниям. Редис отличается деликатным вкусом, урожай продолжительное время сохраняет товарные качества при соблюдении правил хранения.



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