Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

О чем идет речь в материале:
- Ограничения будут действовать в течение нескольких часов
- Отключения коснутся не всех абонентов
Завтра, 12 марта, по указанию НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".
В облэнерго сообщили, что ограничения электроснабжения вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.
Кроме того, с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности для потребителей в полном объеме — по всем пяти очередям.
Время отсутствия электроэнергии будет определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключения.
Часы без света по очередям и подочередностям:
- 1.2: 16:30 – 20:00
- 2.2: 19:30 – 23:30
- 3.2: 16:30 – 20:00
- 4.2: 18:30 – 21:30
- 6.1: 19:30 – 23:30
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, продолжительность отключений электроэнергии для жителей Запорожской области сократилась на пять часов. При благоприятных условиях ограничения для населения могут и дальше уменьшаться, сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
В то же время 12 марта на всей территории Черкасской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся почти всех очередей и подочередей, сообщили в "Черкассыоблэнерго".
Кроме того, эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрочайника, поскольку она может существенно увеличить годовые расходы на электроэнергию.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
