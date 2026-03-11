Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

В Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии с целью стабилизации работы энергосистемы, отметили в облэнерго.

Отключение света в Запорожье - графики отключений на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Ограничения будут действовать в течение нескольких часов

Отключения коснутся не всех абонентов

Завтра, 12 марта, по указанию НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Запорожьеоблэнерго".

В облэнерго сообщили, что ограничения электроснабжения вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы.

Кроме того, с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности для потребителей в полном объеме — по всем пяти очередям.

Время отсутствия электроэнергии будет определяться по очередям и подочередям с учетом 30 минут, необходимых для переключения.

Часы без света по очередям и подочередностям:

1.2: 16:30 – 20:00

2.2: 19:30 – 23:30

3.2: 16:30 – 20:00

4.2: 18:30 – 21:30

6.1: 19:30 – 23:30

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, продолжительность отключений электроэнергии для жителей Запорожской области сократилась на пять часов. При благоприятных условиях ограничения для населения могут и дальше уменьшаться, сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

В то же время 12 марта на всей территории Черкасской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся почти всех очередей и подочередей, сообщили в "Черкассыоблэнерго".

Кроме того, эксперты советуют домохозяйствам отказаться от распространенной привычки при использовании электрочайника, поскольку она может существенно увеличить годовые расходы на электроэнергию.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

