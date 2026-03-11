'Фантазировать можно о 200 грн/л': что будет с ценами на топливо в Украине

Цены на топливо в Украине могут продолжать расти. Пока неизвестно, когда закончится война на Ближнем Востоке.

https://glavred.info/economics/fantazirovat-mozhno-o-200-grn-l-chto-budet-s-cenami-na-toplivo-v-ukraine-10748054.html Ссылка скопирована

Сколько будет стоить бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

Стоимость бензина может вырасти до 100 грн/л

Пока неизвестно, сколько продлится война на Ближнем Востоке

В Украине продолжают рости цены на топливо на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке. Есть мнение, что цены на бензин могут достигнуть 100 грн за литр. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совет Денис Марчук рассказал в интервью Главреду, будут ли цены выше 100 грн/л.

Он убежден, что сейчас нет смысла создавать панику. Однако пока неизвестно, как долго продлится война на Ближнем Востоке.

видео дня

"Это пока только предположение, мы так можем фантазировать и о 200 гривнах за литр. Мы не знаем, сколько продлится война на Ближнем Востоке, сколько и до каких отметок вырастут цены на нефть, будет ли перекрыт Ормузский пролив и т.д. Так зачем фантазировать и создавать панику", - сказал Марчук.

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что основная причина того, что сейчас повысились цены на топливо и газ — это ситуация на Ближнем Востоке. При негативном сценарии цена на бензин в Украине может вырасти до рекордных 100 гривен за литр.

Ранее стало известно, что в случае стабильной закупочной цены в течение следующих двух недель, на ОККО она может составить около 81 гривны, а в других сетях, например AMIC или БРСМ, — примерно 77–78 гривен.

Накануне сообщалось, что по состоянию на 4 марта только за один день средние цены на все виды топлива выросли на 2-3 гривны за литр. Например, бензин А-95 в сети "Укрнафта" стоит 67,99 гривен за литр.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред