Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчас

Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Когда нужно наносить воск на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

С наступлением весны автомобили гораздо больше загрязняются, поэтому и мыть их приходится чаще. Однако существует простой способ защитить кузов транспортного средства от пыли и других загрязнений.

Какая грязь угрожает авто весной

Express.co.uk пишет, что весной начинают цвести цветы, пыльца которых может сильно загрязнять авто.

"Пыльца может казаться безвредной, но она состоит из грубых, микроскопических частиц, которые являются чрезвычайно липкими, и они часто царапают лакокрасочное покрытие автомобиля, когда люди пытаются протереть его тряпкой. Когда пыльца смешивается с водой, она также может образовывать пленку на окнах, через которую трудно видеть и которую трудно очистить, не поцарапав при этом стекло", — говорится в сообщении.

Как защитить авто от пыльцы

Эксперты говорят, что лучшим решением для защиты автомобиля от пыльцы является нанесение воска.

"Воск делает поверхность автомобиля скользкой. Это предотвращает прилипание пыльцы и защищает лакокрасочное покрытие автомобиля", - добавляют специалисты.

Как наносить воск на авто на мойке

Перед нанесением воска важно тщательно подготовить поверхность авто для нанесения. Главное – кузов должен быть идеально чистым. Для этого достаточно воспользоваться пеной, подождать пару минут и тщательно ее смыть.

Стоит заметить, что воск нужно наносить с большого расстояния, примерно 0,7 - 1 метра. Также не нужно ополаскивать машину водой после нанесения воска.

Почему нужно наносить воск на автомобиль – видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

