Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

Остров, принадлежавший королеве Анне, продается за 350 000 фунтов. Однако будущему владельцу придется восстановить дом и жить без электричества.

https://glavred.info/life/ostrov-korolevy-vystavili-na-prodazhu-pokupatelya-zhdet-syurpriz-10748063.html Ссылка скопирована

Остров королевы выставили на продажу / Коллаж Главред, фото: Wales Online

Вы узнаете:

Какие тайны хранит "дешевый" королевский остров

Что скрывается в заброшенном доме на берегу

Почему цена острова удивила покупателей

Частный остров, который когда-то принадлежал британской королевской семье, выставлен на продажу за 350 000 фунтов стерлингов (20,7 млн гривен). Однако потенциальных покупателей предупредили, что на территории находится викторианский фермерский дом, который пустует почти 60 лет.

Речь идет об острове Инис Гиффтан у побережья Портмейриона в Северном Уэльсе. В 18 веке он принадлежал королеве Анне, а позже был подарен предкам местного землевладельца. Сегодня участок площадью 17,74 акра снова ищет владельца. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Историческое поместье

Главной особенностью острова является его труднодоступность. Инис Гиффтан является приливным островом, поэтому добраться до него пешком можно только примерно за три часа до и после отлива. В остальное время путь полностью перекрывает вода.

Это означает, что будущему владельцу фактически придется пользоваться лодкой, чтобы не оказаться отрезанным от материка. Кроме того, на острове отсутствует централизованное электричество, а система водоснабжения требует полной проверки и, вероятно, замены.

Дом с историей, но без удобств

На восточном берегу острова стоит старый каменный фермерский дом викторианской эпохи. Он включен в стоимость объекта, однако здание давно заброшено и нуждается в капитальной реставрации. Рядом находится еще одно строение, которое можно переоборудовать.

Частный остров, который когда-то принадлежал британской королевской семье / Фото: Wales Online

Сам остров расположен в национальном парке Сноудония и окружен панорамными видами на побережье Уэльса. Однако часть земли заросла и требует серьезных работ по восстановлению и управлению территорией.

Ранее Главред писал о том, что мужчина получил особняк за миллионы всего за 15 фунтов. Теперь семья решает, жить в доме у моря или сдавать его в аренду. Житель Великобритании просто сыграл в лотерею.

Также сообщалось о том, что девушка купила дом в Италии за "смешную" цену. Старинный дом на Сицилии с 17 комнатами продали дешевле машины. Новая владелица начала масштабную реставрацию заброшенного здания.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред