Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

Американский актер давно не появляется на публичных мероприятиях и вот теперь потерял дом.

https://glavred.info/starnews/mikki-rurk-stal-bezdomnym-chto-sluchilos-s-neuznavaemym-akterom-10747970.html Ссылка скопирована

Микки Рурк остался без дома / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Почему Микки Рурк остался без дома

Где он предположительно проживает

Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, который в последнее время удивляет своим неузнаваемым внешним видом, стал бездомным.

Как пишет Page Six, актер официально лишился арендованного дома в Лос-Анджелесе.

видео дня

Посмотреть фото дома актера можно тут:

Судебные документы показывают, что бывшая резиденция Рурка на Дрексель-авеню теперь снова находится под контролем его арендодателя, Эрика Т. Голди.

Микки Рурк сильно сдал в последнее время / ua.depositphotos.com

Решение было вынесено в понедельник в Высшем суде округа Лос-Анджелес заочно — это означает, что участник "Celebrity Big Brother UK", вероятно, не явился в суд для защиты своих интересов или не ответил на иск до установленного судом срока.

В декабре в суде было подано требование к Рурку освободить дом в течение трех дней или выплатить задолженность по арендной плате в размере 59 100 долларов.

В январе 73-летний Руорк был замечен выносящим вещи из дома, а днем ​​позже на подъездной дорожке появился грузовик U-Haul. Тогда стало известно, что актер из "Железного человека 2" остановился в фешенебельном отеле в Вест-Голливуде, штат Калифорния, где номера стоили от 550 долларов за ночь.

Микки Рурк теперь живет в отеле / Instagram

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и мире:

Напомним, Главред писал, что популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы.

Ранее также российский актер, путинист Станислав Дужников, который прославился благодаря роли Лени из ситкома "Воронины", экстремально похудел.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Микки Рурк Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред