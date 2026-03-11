Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

Кратко:
- Почему Микки Рурк остался без дома
- Где он предположительно проживает
Американский актер, сценарист и профессиональный боксер Микки Рурк, который в последнее время удивляет своим неузнаваемым внешним видом, стал бездомным.
Как пишет Page Six, актер официально лишился арендованного дома в Лос-Анджелесе.
Посмотреть фото дома актера можно тут:
Судебные документы показывают, что бывшая резиденция Рурка на Дрексель-авеню теперь снова находится под контролем его арендодателя, Эрика Т. Голди.
Решение было вынесено в понедельник в Высшем суде округа Лос-Анджелес заочно — это означает, что участник "Celebrity Big Brother UK", вероятно, не явился в суд для защиты своих интересов или не ответил на иск до установленного судом срока.
В декабре в суде было подано требование к Рурку освободить дом в течение трех дней или выплатить задолженность по арендной плате в размере 59 100 долларов.
В январе 73-летний Руорк был замечен выносящим вещи из дома, а днем позже на подъездной дорожке появился грузовик U-Haul. Тогда стало известно, что актер из "Железного человека 2" остановился в фешенебельном отеле в Вест-Голливуде, штат Калифорния, где номера стоили от 550 долларов за ночь.
О персоне: Микки Рурк
Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.
