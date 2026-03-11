Российская певица Слава решила избавиться от своих волос.

Российская певица Слава пошла на радикальные меры / Коллаж Главред, фото Instagram/nastya_slava

Популярная в террористической России певица Слава, которая то и дело попадает в разные скандалы, удивляя поклонников странными заявлениями, радикально сменила имидж.

Все это случилось на фоне недавнего заявления певицы о том, что она не будет продолжать свой концерт в Пензе и даже хочет покончить жизнь самоубийством. Отметим, что пропагандистские СМИ не раз писали о том, что певица появлялась публично в не совсем трезвом виде.

На этот раз, Слава решила эпатировать поклонников по-другому и избавилась от своих волос. На своей странице в Instagram, она опубликовала видео, где хвастается новой прической, практически "под мальчика", с выбритыми висками.

Певица Слава избавилась от волос / Скриншот Instagram/nastya_slava

"Давно хотела… Прочь негатив, привет, новая прическа!" — написала исполнительница.

Певица Слава избавилась от волос / Скриншот Instagram/nastya_slava

Как сообщают российские пропагандисты, ранее певица жаловалась на свое плохое состояние и предателей вокруг. "Бегу от завистников, бездельников, пиявок, предателей, приживалок и просто плохих людей! И вы бегите, не ждите, что кто-то изменится, только потеряете время, а главное здоровье! Как мне плохо в последнее время, если б вы только знали. Слезы не прекращаются, — видимо, нервный срыв", - писала она.

Певица Слава избавилась от волос / Скриншот Instagram/nastya_slava

Напомним, Главред писал, что популярный в 90-х российский певец Андрей Губин, который несколько дней назад выступил со странным интервью, где разнес практически всю российскую эстраду, назвав ее бесталанной, может оказаться пациентом психбольницы.

О персоне: певица Слава Певица Слава - российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий "Песня года", "Золотой граммофон" и многих других премий. Исполнила песенные хиты: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а также "Я и ты" (совместно со Стасом Пьехой) и другие. Что касается войны в Украине, то певица поддерживает действующий террористический режим и высказывалась в поддержку своей агрессивной родины.

