Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

Виталий Кирсанов
11 марта 2026, 10:58
Вопрос развертывания американских военных ресурсов будет рассмотрен на заседании Высшего совета обороны Румынии.
Реклама
Румыния может оказаться втянутой в конфликт с Ираном
Румыния может оказаться втянутой в конфликт с Ираном / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Кратко:

  • Речь может идти о размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков
  • Иран имеет оружие, которое способно достигать юго-восточной части Европы

Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана. Об этом сообщает Digi24.

Румынский военный аналитик, командующий в отставке Санду Валентин Матею заявил, что размещение американских военных самолётов и подразделений на территории Румынии в условиях конфликта на Ближнем Востоке может фактически вовлечь страну в войну.

видео дня

По его словам, вопрос развертывания американских военных ресурсов будет рассмотрен на заседании Высшего совета обороны Румынии. Речь может идти о размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков, которые потенциально способны участвовать в операциях против Ирана.

Эксперт отметил, что если такие самолёты будут выполнять боевые вылеты непосредственно с румынских аэродромов, это может означать, что страна станет стороной вооружённого конфликта, что повлечёт определённые последствия с точки зрения международного права.

Стратегическое значение военных баз

Матею подчеркнул, что важную роль в этом вопросе играет авиабаза Михаила Когэлничану, которая считается одним из ключевых объектов стратегического сотрудничества Румынии и США.

Он также напомнил, что в настоящее время американские бомбардировщики B-1 Lancer проводят операции против Ирана, вылетая с британской базы RAF Фэрфорд. Если аналогичные миссии начнут выполняться с румынской территории, это может значительно изменить роль страны в текущем конфликте.

Реклама

Возможная реакция Ирана

По мнению эксперта, участие Румынии в военных действиях может привести к тому, что Иран начнет рассматривать её как потенциальную цель для ударов.

Ранее Тегеран предупреждал, что будет атаковать любые государства, с территории которых наносятся удары по Ирану или через воздушное пространство которых пролетают самолёты, участвующие в боевых операциях.

Риски для Европы

Матею отметил, что Иран по-прежнему располагает беспилотниками и баллистическими ракетами, которые теоретически способны достигать юго-восточной части Европы. Именно поэтому в Румынии ранее была развернута система противоракетной обороны на базе Девеселу.

Эксперт подчеркнул, что окончательное решение о размещении американских сил будет носить политический характер. При этом Румынии необходимо учитывать свои союзнические обязательства перед США. Поддержка партнёра может дать стратегические преимущества, однако одновременно несёт и определённые риски для безопасности страны.

Реклама

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

Другие новости:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Румыния Иран новости Ирана Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное