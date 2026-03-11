По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

Румыния может оказаться втянутой в конфликт с Ираном / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Кратко:

Речь может идти о размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков

Иран имеет оружие, которое способно достигать юго-восточной части Европы

Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана. Об этом сообщает Digi24.

Румынский военный аналитик, командующий в отставке Санду Валентин Матею заявил, что размещение американских военных самолётов и подразделений на территории Румынии в условиях конфликта на Ближнем Востоке может фактически вовлечь страну в войну.

По его словам, вопрос развертывания американских военных ресурсов будет рассмотрен на заседании Высшего совета обороны Румынии. Речь может идти о размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков, которые потенциально способны участвовать в операциях против Ирана.

Эксперт отметил, что если такие самолёты будут выполнять боевые вылеты непосредственно с румынских аэродромов, это может означать, что страна станет стороной вооружённого конфликта, что повлечёт определённые последствия с точки зрения международного права.

Стратегическое значение военных баз

Матею подчеркнул, что важную роль в этом вопросе играет авиабаза Михаила Когэлничану, которая считается одним из ключевых объектов стратегического сотрудничества Румынии и США.

Он также напомнил, что в настоящее время американские бомбардировщики B-1 Lancer проводят операции против Ирана, вылетая с британской базы RAF Фэрфорд. Если аналогичные миссии начнут выполняться с румынской территории, это может значительно изменить роль страны в текущем конфликте.

Возможная реакция Ирана

По мнению эксперта, участие Румынии в военных действиях может привести к тому, что Иран начнет рассматривать её как потенциальную цель для ударов.

Ранее Тегеран предупреждал, что будет атаковать любые государства, с территории которых наносятся удары по Ирану или через воздушное пространство которых пролетают самолёты, участвующие в боевых операциях.

Риски для Европы

Матею отметил, что Иран по-прежнему располагает беспилотниками и баллистическими ракетами, которые теоретически способны достигать юго-восточной части Европы. Именно поэтому в Румынии ранее была развернута система противоракетной обороны на базе Девеселу.

Эксперт подчеркнул, что окончательное решение о размещении американских сил будет носить политический характер. При этом Румынии необходимо учитывать свои союзнические обязательства перед США. Поддержка партнёра может дать стратегические преимущества, однако одновременно несёт и определённые риски для безопасности страны.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

