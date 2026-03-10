Укр
"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

Элина Чигис
10 марта 2026, 23:26
Иво Бобул не пожалел слов в сторону композитора.
Иво Бобул объяснил свой поступок / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иво Бобул

Украинский известный певец Иво Бобул прокомментировал высказывание композитора Евгения Рыбчинского, который упрекнул его в поддержке предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий.

В проекте "Наодинці з Гламуром" Бобул заявил, что Рыбчинский слишком много на себя взял.

"А что он — мой папа? Я что — его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это дурня какая-то! Он на себя очень много взял", — сказал певец.

Евгений Рыбчинский про Иво Бобула
Евгений Рыбчинский про Иво Бобула / фото: скрин facebook.com, Евгений Рыбчинский

Также Иво отметил, что ранее композитор писал песни для Повалий.

"А кто ее вознес на пьедестал? Я писал ей песни или он?" – добавил артист.

Напомним, речь идет об интервью Иво Бобула Дмитрию Гордону, в котором он оправдал предательство Лорак и Повалий.

"Я говорил то, что я чувствую. И мне очень понравилось это интервью. Да, меня ругали, проклинали на чем свет стоит, писали разные гадости, но я делаю свое дело — честно и никого не обижая", - объяснил Иво свои слова.

Смотрите видео интервью Иво Бобула:

Иво Бобул / инфографика: Главред

О персоне: Иво Бобул

Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

