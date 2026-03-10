"Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора

Вы узнаете:
Украинский известный певец Иво Бобул прокомментировал высказывание композитора Евгения Рыбчинского, который упрекнул его в поддержке предательниц Ани Лорак и Таисии Повалий.
В проекте "Наодинці з Гламуром" Бобул заявил, что Рыбчинский слишком много на себя взял.
"А что он — мой папа? Я что — его сын? Он для меня просто умер. Я его не знаю и хочу забыть о нем, хотя знаю его с детства. На обиженных не обижаюсь. Это дурня какая-то! Он на себя очень много взял", — сказал певец.
Также Иво отметил, что ранее композитор писал песни для Повалий.
"А кто ее вознес на пьедестал? Я писал ей песни или он?" – добавил артист.
Напомним, речь идет об интервью Иво Бобула Дмитрию Гордону, в котором он оправдал предательство Лорак и Повалий.
"Я говорил то, что я чувствую. И мне очень понравилось это интервью. Да, меня ругали, проклинали на чем свет стоит, писали разные гадости, но я делаю свое дело — честно и никого не обижая", - объяснил Иво свои слова.
Смотрите видео интервью Иво Бобула:
О персоне: Иво Бобул
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
