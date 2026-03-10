Укр
Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

Константин Пономарев
10 марта 2026, 19:55
Хирург попытался вживить человеческий зуб петуху. Результат исследования обсуждают до сих пор.
Доктор пересадил человеческий зуб курице
Доктор пересадил человеческий зуб курице / Коллаж Главред, фото: Pexels

В 18 веке шотландский хирург Джон Хантер провел необычный эксперимент, который до сих пор вызывает удивление в медицинском сообществе. Мужчина попытался пересадить человеческий зуб петуху.

Результаты оказались настолько неожиданными, что этот случай стал одним из самых странных эпизодов в истории хирургии. Об этом пишет IFLScience.

История пересадки зубов уходит корнями в глубокую древность. Археологи находили у древних цивилизаций замененные зубы из ракушек, камней и нефрита. Однако именно эксперименты Хантера показали, насколько далеко ученые были готовы зайти, чтобы понять, может ли чужой зуб прижиться в новом организме.

Необычный эксперимент с петухом

Джон Хантер жил в период с 1728 по 1793 год и считался одним из самых смелых хирургов своего времени. Он активно изучал анатомию и искал способы лечения людей с потерянными зубами.

В одном из экспериментов хирург взял незрелый человеческий зуб и имплантировал его в гребень петуха. Позже он заявил, что зуб якобы "прижился". Кровеносные сосуды птицы начали прорастать в ткань зуба.

Хирург пересадил человеческий зуд петуху
Хирург пересадил человеческий зуд петуху / Фото: instagram.com/hunterianmuseum

Если наблюдения Хантера были точными, это означало, что живые ткани могут адаптироваться к чужеродным структурам. Подобная идея намного опередила свое время.

Почему хирурги тогда искали новые методы

В 18 веке стоматология была далека от современных технологий. Титановые имплантаты и методы остеоинтеграции, при которых металл буквально срастается с костью, появятся лишь спустя столетия.

Тогда врачи пытались решить проблему отсутствующих зубов радикальными способами. Иногда зубы пересаживали от одного человека другому, чаще всего от бедных доноров богатым пациентам.

Но подобная практика имела множество проблем, ведь тогда зубы плохо приживались, быстро выпадали и могли переносить инфекции.

Почему эксперимент до сих пор вызывает споры

Историки по медицине до сих пор обсуждают, действительно ли зуб "сросся" с тканями петуха. Некоторые предполагают, что он просто был плотно закреплен и выглядел прижившимся.

Тем не менее сам факт подобных исследований показывает, насколько ранние хирурги стремились понять механизмы трансплантации.

И хотя сегодня имплантация зубов основана на точной науке и биосовместимых материалах, путь к этим технологиям начался с весьма необычных и иногда пугающих экспериментов.

Ранее Главред писал о том, что ученые объяснили, что произойдет с Землей, если кислород исчезнет на пять секунд. Последствия оказались гораздо серьезнее, чем кажется.

Также сообщалось о том, что ученые ошеломили открытием и раскрыли необычный секрет Солнца. Ученые-астрономы сообщили о впечатляющем открытии.

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

