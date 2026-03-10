Укр
Читать на украинском
  Новости
  Дом и уют

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

Марина Иваненко
10 марта 2026, 19:54
Камера наблюдения зафиксировала забавный, но опасный момент: кошка подожгла хвост от свечи и спокойно разглядывала пламя, пока хозяин тушил огонь.
Кошка подожгла хвост
Кошка поджгла хвост / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как рыжая кошка случайно поджгла свой хвост от зажженной свечи
  • Что больше всего удивило пользователей
  • Почему кот может не сразу почувствовать огонь

Забавный инцидент, зафиксированный камерой домашнего наблюдения, взорвал сеть. Главная героиня видео – рыжая кошка, которая случайно поджег себя от свечи и никак на это не отреагировала. Пользователи заподозрили ее в "отсутствии каких-либо мыслей".

Видео, которое распространило издание Newsweek, начинается как обычная домашняя съемка: пушистая рыжая кошка запрыгивает на стол, где стоит зажженная свеча. Проходя мимо пламени, она случайно задевает его хвостом. За считанные секунды кончик хвоста превращается в яркий факел.

видео дня

"Ни одной мысли в этой голове"

Больше всего зрителей поразила реакция кошки. Ведь она вместо того, чтобы испуганно убежать, просто остановилась и начала рассматривать огонь на себе. Она выглядела больше заинтригованной, чем напуганной. Хозяин, заметив вспышку, мгновенно бросился на помощь и погасил пламя рукой.

Пользователи ТИКТОКа в комментариях под видео не сдерживали своих эмоций и обсуждали "специфический" интеллект рыжих кошек:

Это доказывает мою теорию: у всех рыжих кошек одна извилина на всех, и сегодня была не ее очередь ею пользоваться, — шутит один из подписчиков.

Она смотрела на этот огонь так, как будто сама его вызвала. Это выглядит одновременно смешно и очень жутко, — отмечает другой зритель.

Был еще один комментарий, который фактически обобщил общее впечатление:

Уровень спокойствия этой кошки — это то, к чему я стремлюсь в жизни, когда вокруг меня все рушится.

Пара заверила, что с котом все в порядке и это был просто случай.

Почему это произошло и как избежать трагедии

Хотя видео вызывает улыбку, ситуация была критической. Ветеринары объясняют: кошки часто не чувствуют боли мгновенно, поскольку огонь сначала сжигает только верхний слой густой шерсти, не доходя до кожи. Именно поэтому животное может не осознавать опасность, пока не получит глубокий ожог.

    К счастью, эта история закончилась лишь легким испугом для владельца и небольшой потерей шерсти для кошки. По словам хозяина, свечи теперь зажигают только в закрытых фонарях.

    Ранее Главред рассказывал о женщине из Швеции, которая во время ремонта в новом доме нашла на полу отпечатки лап собаки по имени Диззи, которую ранее пришлось усыпить из-за старости и болезней. Она решила не убирать эти следы, потому что они напоминают о псе и сохраняют память о нем и бывших обитателях дома.

    Также рассказывал о том, что кот может нервничать без видимой причины из-за различных факторов: громких звуков, незнакомых запахов, изменений в распорядке дня или поведении людей. Также рассказывал о типичных вещах, которые пугают кошек (например, пылесос, резкие запахи или новые предметы в доме) и как владельцу помочь животному чувствовать себя спокойнее.

    Вас может заинтересовать:

    Об источнике: Newsweek

    Newsweek – еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    кошка коты интересные новости
