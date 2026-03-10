Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

Курс доллара и евро в Украине сильно подскочил, гривна постепенно продолжает падать.

Курс валют в Украине на 10 марта / Коллаж: Главред, фото: pexels

Доллар пересек отметку 44 грн

Сколько стоит валюта в украинских банках

Сколько стоит доллар и евро в обменниках

В Украине курс валюты продолжает расти, а гривна постепенно падает. По состоянию на утро 10 марта курс доллара в украинских банках пересек отметку 44 грн.

По данным Минфина, в обменниках средний курс доллара вырос на 15-20 копеек - 44,05/44,20 грн. В то же время курс евро более стабилен - 51,23/51,54 грн, что на 8 и 4 копейки больше.

Курс валют в банках

В украинских банках курс валют также подскочил:

ПриватБанк:

продажа доллара в кассах - 44,10 грн,

операции с долларом картами - 44,25 грн,

продажа евро в кассах - 51,50 грн,

операции с евро картами - 51,55 грн.

Ощадбанк:

продажа доллара в кассах - 44,25 грн,

операции с долларовыми картами - 44,35 грн,

продажа евро в кассах - 51,30 грн,

операции с евро картами - 51,00 грн.

Пумб:

продажа доллара в кассах - 44,20 грн,

операции с долларовыми картами - 44,00 грн,

продажа евро - 51,10 грн.

Monobank:

продажа доллара - 44,23 грн,

продажа евро - 51,48.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 9 марта НБУ немного укрепил курс гривны. Доллар США установлен на уровне 43,72 грн/долл. (-8 коп.).

Также, по прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА" Тараса Лесового, на этой неделе на валютный рынок Украины будут влиять сезонное перераспределение спроса и предложения и политика НБУ. Ожидается небольшое колебание курса доллара (0,10-0,15 грн) и евро (0,25-0,35 грн), постепенное сужение спредов между межбанком и наличным рынком, а недельные колебания курсов составят 1-1,5%.

Кроме этого, в Украине выросли цены на топливо и девальвировалась гривна, однако это не связано непосредственно с событиями в Иране. Экономист Андрей Новак объяснил, что колебания курса и цен обусловлены спекуляциями, внутренней политикой регулятора и структурными проблемами экономики в условиях войны.

