Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака

Надежда Майная
26 декабря 2025, 15:00
Каким будет курс гривни в 2026 году, и что может спровоцировать обвал украинской национальной валюты, рассказал экономист Андрей Новак.
Курс гривни по отношению к доллару в 2026 году не превысит 45 – Новак
Курс гривни в 2026 году может обвалить прорыв фронта – Новак / Коллаж: Главред

Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает, что средний курс доллара в новом году составит 45,7 гривни. Впрочем, война и зависимость Украины от финансовой поддержки западных партнеров будут существенно влиять на украинскую экономику, в том числе и на курс.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, каким будет курс гривни по отношению к доллару в 2026 году, насколько может просесть гривня в новом году, и какие события будут способны ее обвалить, а также как украинцам лучше хранить сбережения.

Что, по вашему мнению, будет с гривней после Нового года и в целом в 2026 году? Есть ли основания для обвала гривни или, наоборот, ее укрепления?

После выделения Евросоюзом Украине 90 млрд евро (а это около 105 млрд долларов) на 2026-2027 годы мы получили гарантированную финансовую подушку. Она позволит не только покрывать любой дефицит государственного бюджета, но и пополнять золотовалютные резервы НБУ. А это дает все возможности для поддержания стабильного курса гривни на плюс-минус сегодняшнем уровне.

Поэтому в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни ни в сторону девальвации, ни в сторону ревальвации. Единственное, что может сорвать курс, – это какие-то невероятно плохие события на фронте.

Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Поэтому, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних границах.

По мнению Новака, в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни ни в сторону девальвации, ни в сторону ревальвации
Единственное, что может сорвать курс гривни, – это какие-то невероятно плохие события на фронте, убежден Андрей Новак / Фото: 53 ОМБР им. князя Волдимира Мономаха

Говоря о "невероятно плохих событиях на фронте", что именно вы имеете в виду – прорыв россиян на определенном участке фронта и оккупацию ими очередных городов или подписание соглашения на условиях России? То есть насколько масштабное поражение должно произойти, чтобы гривня не удержалась?

Когда я говорю о влиянии на курс очень негативных событий на фронте, я имею в виду не захват нескольких развалившихся сел, а о, не дай бог, масштабном прорыве российскими войсками нашей обороны.

Что касается мирных переговоров, то я, откровенно говоря, не верю в их результативность. Уверен, что украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения, в которых есть хотя бы намек на капитуляцию Украины или отдельные капитулянтские пункты. Поэтому переговорный процесс может длиться сколько угодно и как угодно, но подписание документов, в которых Украина пошла бы на уступки России, невозможно. К счастью, наша страна является демократической, и, если кто-то осмелится подписать соглашения, которые будут во вред Украине, он будет политически уничтожен в очень короткий срок.

Переговоры могут длиться сколько угодно, но подписание вредных для Украины документов невозможно, отметил Новак
Нынешние мирные переговоры вряд ли будут результативными, считает Новак / Фото: Офис президента Украины

Есть ли основания для финансовых потрясений или кризисов в мире в 2026 году, которые прямо или косвенно могут сказаться на курсе гривни?

В мировой экономике сейчас происходят достаточно масштабные события, спровоцированные в основном таможенной политикой администрации Трампа и усиленные затяжной войной, которую Россия развязала против Украины. Но на Украину эти глобальные экономические процессы имеют минимальное влияние из-за того, что наша страна имеет небольшой объем финансовых и экономических отношений с внешним миром. Так, в частности, объемы нашего экспорта значительно меньше, чем в довоенный период, а импорт в основном связан с вооружением и обеспечением украинской армии и силовых структур. А это почти не имеет связи с мировыми финансовыми процессами. Потому что обеспечение Украины всем необходимым для ведения войны происходит в рамках целенаправленной поддержки по принципу "столько сколько надо". Прежде всего это касается финансов. Выделение средств Евросоюзом, несмотря на внутренние проблемы в ЕС, является подтверждением этого. И также это касается военного обеспечения.

Учитывая то, что Украина сейчас очень зависит от финансовой поддержки западных партнеров, в частности, Европы, насколько могут повлиять на курс гривни внутренние проблемы в Европе в случае их возникновения, из-за которых начнутся перебои с финансовой помощью? Или стабильный курс гривни в 2026 году, скажем так, уже профинансирован?

Несмотря на разномастные процессы в Европе, общий курс на безоговорочную поддержку Украины – военную и финансовую – сохранился. Безусловно, в отдельных европейских странах в 2026 году будут разновекторные политические движения, но, несмотря на это, финансовая и военная поддержка нашей страны сохранится в подавляющем большинстве стран, которые сегодня составляют коалицию поддержки Украины (а это более 60 стран мира и практически все международные организации).

По мнению Новака, курс в 2026 году не просядет больше, чем до 45 гривен за доллар
НБУ имеет все возможности обеспечить стабильный курс гривни в 2026 году, подчеркнул экономист / Фото: УНИАН

Если сегодня курс гривны по отношению к доллару составляет плюс-минус 42 гривни за доллар, то есть, по вашему прогнозу, он в 2026 году останется примерно таким же, до 50 гривен за доллар не достигнет?

У Национального банка Украины сейчас есть все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

Учитывая то, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривни в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года.

А в какой валюте вы бы посоветовали украинцам хранить свои сбережения в 2026 году, а во что точно не советовали бы вкладывать деньги или вкладывать осторожно?

Если говорить о том, как лучше хранить сбережения, следует учитывать несколько моментов. Во-первых, есть ли вообще у человека возможность делать сбережения. Во-вторых, если такая возможность есть, то в каких объемах человек может экономить средства. В-третьих, чего именно человек хочет от сбережения – просто сохранить деньги и максимально их защитить или заработать на них.

В зависимости от этого следует выбирать стратегию и тактику поведения с финансовыми ресурсами. Если есть возможность делать сбережения, и они не слишком большие, то рекомендую их хранить не "под подушкой", а в коммерческих банках, которые входят в десятку крупнейших банков Украины, и делить сумму на три равные "корзины": гривня, доллар и евро, или другие "твердые валюты". В гривнях вы получите самый высокий процент, а, держа средства в долларе, евро или другой "твердой валюте", вы защищаете себя от девальвации и инфляции. Таким образом можно максимально защититься и получить более-менее приличный доход.

Если есть возможность экономить больше, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю, поскольку на них сегодня в Украине минимальные цены, ниже они уже не будут (они уже и так на уровне себестоимости или ниже). Поэтому если есть возможность покупать недвижимость (жилую, промышленную, складскую и т.д.), это стоит делать. Если ресурсов меньше, то стоит покупать земельные участки. После завершения войны эти активы будут расти в цене, поэтому вы не только не прогадаете, но и хорошо выиграете.

Конечно, сохраняется риск разрушения недвижимости во время войны, но, во-первых, здесь работает государственная программа компенсации убытков, а, во-вторых, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

А вот вкладывать деньги в криптовалюту я бы точно не советовал сейчас. Ведь сейчас мы наблюдаем чрезвычайную изменчивость и непрогнозируемость этого рынка. Поэтому не стоит играть с криптовалютами, особенно если вы не разбираетесь в этом.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

война в Украине гривна Андрей Новак курс валют курс гривны доллар гривна военная помощь курс гривни война России и Украины госбюджет 2026
РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

РФ ударила по главной трассе Харькова: горят автомобили, там находились люди

16:24Украина
Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

Война - не единственная тема: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Трампом

16:12Мир
Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

Операция "Мидас": Миндич впервые прокомментировал дело НАБУ и вспомнил о Зеленском

15:14Украина
Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Порошенко вместе с россиянами подрывают доверие ко всему волонтерскому движению - Притула

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Собакам - вина, Петухам - проблемы

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

