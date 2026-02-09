Укр
Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 14:52
43
Сегодня эта гора является одной из самых привлекательных вершин как для серьезных альпинистов, так и для любителей горных походов.
Гора Рыси
Где находится самая высокая гора Польши / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Рысы — самая высокая точка Польши, выше Говерлы
  • Восхождение на Рысы сложное, но дарит невероятные виды
  • Вершина находится в сердце Татр рядом с курортом Закопане

Самая высокая точка Польши расположена прямо на границе со Словакией - в сердце Высоких Татр. Речь идет о горе Рысы, которая поднимается на 2499 метров и превышает украинскую Говерлу на 438 метров. Несмотря на это, физически самый высокий пик массива - 2501 метр - уже принадлежит Словакии.

Рысы - одна из самых известных вершин Татр и одновременно одна из самых популярных среди туристов. Ее название, вероятно, происходит от многочисленных желобов и оврагов, покрывающих склоны и напоминающих царапины - "риски", пишет 24 Канал.

Маршруты: длинные, сложные, но увлекательные

Подняться на Рысы можно с обеих сторон границы.

  • Словацкий маршрут считают более пологим, хотя и более длинным. На высоте около 2200 метров туристов ждет непростой участок с металлическими цепями.
  • Польский путь - технически сложнее и занимает более шести часов. Подъем требовательный, но вполне реальный для подготовленных путешественников и вознаграждает драматическими видами.

Большая часть троп — это узкие каменистые дорожки с резкими перепадами высоты. Даже в июле здесь могут встречаться заснеженные участки, хотя зимнее снаряжение обычно не требуется.

Мифы прошлого и популярность настоящего

В XX веке коммунистическая власть пыталась "привязать" к горе советскую мифологию, распространяя легенду о якобы восхождении Владимира Ленина в 1913–1914 годах. Исторических подтверждений этому нет.

Сегодня Рысы — одна из самых посещаемых вершин Татр. С нее открывается панорама на 360 градусов: долины, озера и десятки горных пиков. Вершина расположена в пределах Татранского национального парка, где действуют строгие правила охраны природы.

Рядом - популярный курорт Закопане, который стал главным центром активного туризма Польши и удобным стартом для походов в Высокие Татры.

