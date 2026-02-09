Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

Главное из новости:
- Рысы — самая высокая точка Польши, выше Говерлы
- Восхождение на Рысы сложное, но дарит невероятные виды
- Вершина находится в сердце Татр рядом с курортом Закопане
Самая высокая точка Польши расположена прямо на границе со Словакией - в сердце Высоких Татр. Речь идет о горе Рысы, которая поднимается на 2499 метров и превышает украинскую Говерлу на 438 метров. Несмотря на это, физически самый высокий пик массива - 2501 метр - уже принадлежит Словакии.
Рысы - одна из самых известных вершин Татр и одновременно одна из самых популярных среди туристов. Ее название, вероятно, происходит от многочисленных желобов и оврагов, покрывающих склоны и напоминающих царапины - "риски", пишет 24 Канал.
Маршруты: длинные, сложные, но увлекательные
Подняться на Рысы можно с обеих сторон границы.
- Словацкий маршрут считают более пологим, хотя и более длинным. На высоте около 2200 метров туристов ждет непростой участок с металлическими цепями.
- Польский путь - технически сложнее и занимает более шести часов. Подъем требовательный, но вполне реальный для подготовленных путешественников и вознаграждает драматическими видами.
Большая часть троп — это узкие каменистые дорожки с резкими перепадами высоты. Даже в июле здесь могут встречаться заснеженные участки, хотя зимнее снаряжение обычно не требуется.
Мифы прошлого и популярность настоящего
В XX веке коммунистическая власть пыталась "привязать" к горе советскую мифологию, распространяя легенду о якобы восхождении Владимира Ленина в 1913–1914 годах. Исторических подтверждений этому нет.
Сегодня Рысы — одна из самых посещаемых вершин Татр. С нее открывается панорама на 360 градусов: долины, озера и десятки горных пиков. Вершина расположена в пределах Татранского национального парка, где действуют строгие правила охраны природы.
Рядом - популярный курорт Закопане, который стал главным центром активного туризма Польши и удобным стартом для походов в Высокие Татры.
