'Есть большая проблема': историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее название

Существует сразу несколько версий происхождения названия самой высокой горы Украины Говерлы, но остайности у ученых в этом вопросе нет, указывает историк.

Самая высокая гора Украины - историк раскрыл секрет Говерлы / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Что означает название Говерлы

Каково происхождение названия Говерла

Какая самая высокая гора Украины

Говерла - самая высокая гора Украины высотой 2061 метр до сих пор хранит тайну происхождения своего названия. Об этом в видео на YouTube сообщил историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов.

Главред выяснил, что означает Говерла.

Что известно о названии Говерлы

Историк отмечает, что несмотря на многочисленные исследования, окончательного ответа на вопрос, что означает слово "Говерла", нет.

"Говерла - самая известная украинская гора. Она является самой высокой в нашем государстве и имеет 2061 метр. Но что означает ее название? И тут есть большая проблема. Мнения исследователей неоднозначны", - пояснил Алферов.

Смотрите видео о происхождении названия Говерла:

Румынское происхождение Говерлы

Долгое время считалось, что название происходит из румынского языка.

"Долгое время считалось, что это слово происходит из румынского. Говирла, то есть тяжелое для восхождения повышение, труднодоступная гора. Но странным образом это слово не сохранилось в литературном румынском языке. Оно отсутствует и в диалектах", - отметил историк.

Венгерское происхождение Говерлы

Еще одна популярная версия - венгерское происхождение названия.

"Или от венгерского слова ховер - снежный замок. Однако никакого замка на горе никогда не существовало. Поэтому и эта версия отпадает", - рассказал Алферов.

Что на самом деле означает Говерла - украинская версия

Новейшие исследования склоняются к другому объяснению - название связано с природными особенностями Говерлы.

"Современные исследователи объясняют происхождение названия Говерла в значении "окутанная", "окутанная" в смысле туманом или облаками", - пояснил историк.

Впрочем, окончательного ответа до сих пор нет.

"Название Говерла остается тайной. К чему склоняются же исследователи, что это название по происхождению является староукраинским", - подытожил Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

