Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

О чем идет речь в материале:
- Где жили белые хорваты в Украине
- Что известно о Стольском городище
- Где была столица белых хорватов
Более тысячи лет назад на территории современной Галичины существовал впечатляющий по своим масштабам город, который историки называют прототипом государства. Речь идет о Стольском городище - уникальном археологическом комплексе, который был в 8-9 веках одним из крупнейших городов Европы. Об этом сообщил в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил, какой был самый большой город в Украине до Руси.
Где находится Стольское городище
"В 50 километрах от Львова в селах Дуброва и Стольско есть уникальное место, где наши предки жили задолго до образования Руси. Это место называется Стольское городище", - объясняет основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Площадь Стольска достигала 250 гектаров, тогда как Киев в то время занимал лишь 10 гектаров. То есть древний город был в 25 раз больше раннего Киева. Его оборонительные стены простирались на 10 километров, а система укреплений включала горы, глубокие овраги и земляные валы с деревянным частоколом.
"Эти двухметровые фрагменты валов сохранились до сих пор", - добавляет Галимов.
Что нашли в Стольском городище
В Стильском археологи открыли храмовый комплекс в пещерах, некоторые из которых достигают 40 метров в глубину. Рядом были найдены керамика, орудия труда, оружие и украшения, свидетельствующие о высоком уровне развития местных жителей.
Столица Белых Хорватов
Исследователи считают, что этот город был столицей славянского племени Белых Хорватов.
"Я сейчас говорю о славянском племени Белых Хорватов. Исторически оно проживало именно в пределах Восточной Галичины, а затем часть переселилась на Балканы во время великого переселения народов. Именно эти переселенцы станут предками современных хорватов", - рассказывает Аким Галимов.
Однако часть хорватов осталась жить в Галичине. Об этом упоминал и византийский император Константин Багрянородный в своих трудах. Есть также версии, что основателями Стильска могли быть другие славянские племена - Дулибы или Волыняне.
Древняя цивилизация в центре Галичины
Кто бы ни был основателем, Стольское городище демонстрирует: на территории современной Украины уже в дохристианский период существовала высокоорганизованная цивилизация.
"Остатки этого впечатляющего комплекса сегодня свидетельствуют о том, что на территории Галичины уже в дохристианский период существовала развитая славянская цивилизация", - заключает Аким Галимов.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
