Город в 25 раз больше Киева: где в Украине была еще одна столица

Более тысячи лет назад на территории современной Галичины существовал город в 25 раз больше тогдашнего Киева, который мог быть столицей Белых Хорватов.

Где в Украине была столица - какой город на Львовщине был больше Киева / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Более тысячи лет назад на территории современной Галичины существовал впечатляющий по своим масштабам город, который историки называют прототипом государства. Речь идет о Стольском городище - уникальном археологическом комплексе, который был в 8-9 веках одним из крупнейших городов Европы. Об этом сообщил в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, какой был самый большой город в Украине до Руси.

Где находится Стольское городище

"В 50 километрах от Львова в селах Дуброва и Стольско есть уникальное место, где наши предки жили задолго до образования Руси. Это место называется Стольское городище", - объясняет основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Площадь Стольска достигала 250 гектаров, тогда как Киев в то время занимал лишь 10 гектаров. То есть древний город был в 25 раз больше раннего Киева. Его оборонительные стены простирались на 10 километров, а система укреплений включала горы, глубокие овраги и земляные валы с деревянным частоколом.

"Эти двухметровые фрагменты валов сохранились до сих пор", - добавляет Галимов.

Что нашли в Стольском городище

В Стильском археологи открыли храмовый комплекс в пещерах, некоторые из которых достигают 40 метров в глубину. Рядом были найдены керамика, орудия труда, оружие и украшения, свидетельствующие о высоком уровне развития местных жителей.

Столица Белых Хорватов

Исследователи считают, что этот город был столицей славянского племени Белых Хорватов.

"Я сейчас говорю о славянском племени Белых Хорватов. Исторически оно проживало именно в пределах Восточной Галичины, а затем часть переселилась на Балканы во время великого переселения народов. Именно эти переселенцы станут предками современных хорватов", - рассказывает Аким Галимов.

Однако часть хорватов осталась жить в Галичине. Об этом упоминал и византийский император Константин Багрянородный в своих трудах. Есть также версии, что основателями Стильска могли быть другие славянские племена - Дулибы или Волыняне.

Древняя цивилизация в центре Галичины

Кто бы ни был основателем, Стольское городище демонстрирует: на территории современной Украины уже в дохристианский период существовала высокоорганизованная цивилизация.

"Остатки этого впечатляющего комплекса сегодня свидетельствуют о том, что на территории Галичины уже в дохристианский период существовала развитая славянская цивилизация", - заключает Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

