Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

Важное:
- Названо ключевое условие для сохранения полного учета стажа
- Отдельным гражданам ничего переоформлять не нужно
Украинцы, которые в 2026 году собираются уволиться и оформить пенсию, могут не потерять страховой стаж, если будут делать добровольные взносы в пенсионную систему.
В Пенсионном фонде разъяснили, что это ключевое условие для сохранения полного учета стажа.
С начала 2026 года минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 гривен, и именно от этой суммы рассчитываются социальные отчисления. Минимальный добровольный пенсионный взнос составляет 1 902,34 гривны — это 22% от "минималки". При уплате этой суммы месяц засчитывается полностью, а при меньшем платеже стаж могут учесть лишь частично либо не зачесть вовсе.
В ПФУ отмечают, что такие взносы особенно важны для тех, кто увольняется по собственному желанию или берет паузу в трудовой деятельности. Фактически минимальный платеж позволяет "сохранить" стаж и избежать проблем с назначением пенсии в будущем.
Также в фонде напомнили: гражданам, которые уже заключили договор о добровольном пенсионном страховании, ничего переоформлять не нужно — все действующие соглашения автоматически продлены до 31 декабря 2026 года.
Важный совет по оцифровке трудовых
В Украине постепенно вводят электронные трудовые книжки, заменяя традиционные бумажные. В процессе перехода важно оцифровать информацию о трудовом стаже, чтобы она была правильно учтена при расчете пенсии. Для этого нужно успеть внести данные до 10 июня 2026 года. В противном случае, некоторые периоды работы могут не быть учтены, что повлияет на размер пенсии или дату её назначения.
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
