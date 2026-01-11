Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

Гражданам, которые уже заключили договор о добровольном пенсионном страховании, ничего переоформлять не .

Названо ключевое условие для сохранения полного учета стажа

Отдельным гражданам ничего переоформлять не нужно

Украинцы, которые в 2026 году собираются уволиться и оформить пенсию, могут не потерять страховой стаж, если будут делать добровольные взносы в пенсионную систему.

В Пенсионном фонде разъяснили, что это ключевое условие для сохранения полного учета стажа.

С начала 2026 года минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 гривен, и именно от этой суммы рассчитываются социальные отчисления. Минимальный добровольный пенсионный взнос составляет 1 902,34 гривны — это 22% от "минималки". При уплате этой суммы месяц засчитывается полностью, а при меньшем платеже стаж могут учесть лишь частично либо не зачесть вовсе.

В ПФУ отмечают, что такие взносы особенно важны для тех, кто увольняется по собственному желанию или берет паузу в трудовой деятельности. Фактически минимальный платеж позволяет "сохранить" стаж и избежать проблем с назначением пенсии в будущем.

Также в фонде напомнили: гражданам, которые уже заключили договор о добровольном пенсионном страховании, ничего переоформлять не нужно — все действующие соглашения автоматически продлены до 31 декабря 2026 года.

Важный совет по оцифровке трудовых

В Украине постепенно вводят электронные трудовые книжки, заменяя традиционные бумажные. В процессе перехода важно оцифровать информацию о трудовом стаже, чтобы она была правильно учтена при расчете пенсии. Для этого нужно успеть внести данные до 10 июня 2026 года. В противном случае, некоторые периоды работы могут не быть учтены, что повлияет на размер пенсии или дату её назначения.

