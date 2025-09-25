Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

Алексей Тесля
25 сентября 2025, 15:20
72
Оцифровка трудовой включает сканирование всех страниц бумажной книжки, а также документов, подтверждающих страховой стаж.
Пенсионное удостоверение, выплаты пенсионерам
Украинцам рассказали, как не лишиться выплат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Украинцам дали срок, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат
  • Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа

С момента введения электронных трудовых книжек 10 июня 2021 года гражданам Украины дали пять лет, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат для сохранения пенсионных выплат.

Крайний срок — до 10 июня 2026 года. Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа, снижению пенсионных выплат или задержке при оформлении пенсии, сообщает Главком.

видео дня

Оцифровка трудовой включает сканирование всех страниц бумажной книжки, а также документов, подтверждающих страховой стаж, включая стаж до 2004 года — он тоже учитывается при расчете пенсии.

Электронная версия трудовой книжки помогает избежать трудностей в случае утери или порчи бумажного документа. Проверить, как внесены данные, можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины или через официальное мобильное приложение — в разделе "Електронна трудова книжка". Если обнаружены ошибки или отсутствуют какие-либо записи, можно подать обращение онлайн для их исправления.

Невнесение данных в электронный реестр может негативно сказаться на расчете страхового стажа. А с 2026 года требования к стажу ужесточаются:

  • 33 года стажа — для выхода на пенсию в 60 лет,
  • 23 года — в 63 года,
  • 15 лет — в 65 лет.
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
/ Главред - инфографика

Как вернуть недоплаченные суммы: советы эксперта

Эксперт по пенсионным вопросам рассказал, каким образом можно восстановить недополученные выплаты и какие шаги для этого необходимо предпринять.

Если в трудовой книжке указано, что человек имел непрерывный стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года, то при назначении пенсии следует учитывать ряд важных особенностей.

Даже при корректном учете общего стажа может возникнуть другая проблема — заниженный коэффициент заработной платы, который напрямую влияет на размер пенсионных выплат. Этот показатель рассчитывается на основе заработков за период с июля 2000 по июль 2021 года.

Согласно действующим нормам, Пенсионный фонд Украины автоматически исключает до 10% страхового стажа — то есть до 42 месяцев — в которые застрахованное лицо получало самые низкие доходы. Это сделано для того, чтобы периоды с минимальными зарплатами не снижали общий размер пенсии. Однако в некоторых случаях такая система может привести к недоплатам, особенно если данные о зарплате были неполными или внесены с ошибками.

Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии выплаты пенсии
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокациях

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокациях

15:57Мир
Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:12Украина
Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот поднимает задницу когда видит хозяина

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Звезды точно на их стороне: каким ТОП-4 знакам зодиака скоро улыбнется судьба

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Последние новости

16:22

Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснение

16:08

Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

15:57

РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

15:51

Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

Реклама
14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

Реклама
12:42

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

12:39

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видеоВидео

12:32

Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

11:36

Затхлый шкаф — не приговор: эффективные способы вернуть свежестьВидео

11:36

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

10:27

Путина в РФ могут отстранить: стало известно, кто мог бы это сделатьВидео

10:12

Звезда "Зачарованных" оказалась на операционном столе — что произошло

10:08

Рейд "призраков" в Крыму: спецназовцы сожгли два российских самолета Ан-26

09:59

Новый шаг: Кучеренко с чемоданом показалась в компании мужчин

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

09:35

Боеспособность врага снижена: Атеш сообщил о дерзкой операции на военной базе РФ

Реклама
09:24

Все решил один звонок: в Politico узнали, кто резко изменил позицию Трампа

09:20

Минус 20 килограммов: Диана Зиброва похудела до неузнаваемости и раскрыла секрет

09:03

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 сентября (обновляется)

08:54

Милое фото: Рианна стала мамой в третий раз и рассекретила пол и имя ребенка

08:43

РФ готовит наступление на Херсонщине: в ISW назвали основное направление удара

08:26

Приходим в себя: Тодоренко родила третьего ребенка и показала фото

08:22

Сбрасывал бомбы на Запорожье: ВСУ сбили вражеский Су-34

08:13

Трампу больше не нужны компромиссы, от Зеленского требуют максимума – CNN

08:10

Почему Трамп изменил свою позицию по войне в Украинемнение

07:27

Дроны заметили в воздушном пространстве Дании: аэропорт "Ольборг" приостановил полеты

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять