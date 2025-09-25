Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

Оцифровка трудовой включает сканирование всех страниц бумажной книжки, а также документов, подтверждающих страховой стаж.

Украинцам рассказали, как не лишиться выплат / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Украинцам дали срок, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат

Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа

С момента введения электронных трудовых книжек 10 июня 2021 года гражданам Украины дали пять лет, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат для сохранения пенсионных выплат.

Крайний срок — до 10 июня 2026 года. Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа, снижению пенсионных выплат или задержке при оформлении пенсии, сообщает Главком.

Оцифровка трудовой включает сканирование всех страниц бумажной книжки, а также документов, подтверждающих страховой стаж, включая стаж до 2004 года — он тоже учитывается при расчете пенсии.

Электронная версия трудовой книжки помогает избежать трудностей в случае утери или порчи бумажного документа. Проверить, как внесены данные, можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины или через официальное мобильное приложение — в разделе "Електронна трудова книжка". Если обнаружены ошибки или отсутствуют какие-либо записи, можно подать обращение онлайн для их исправления.

Невнесение данных в электронный реестр может негативно сказаться на расчете страхового стажа. А с 2026 года требования к стажу ужесточаются:

33 года стажа — для выхода на пенсию в 60 лет,

23 года — в 63 года,

15 лет — в 65 лет.

Как вернуть недоплаченные суммы: советы эксперта

Эксперт по пенсионным вопросам рассказал, каким образом можно восстановить недополученные выплаты и какие шаги для этого необходимо предпринять.

Если в трудовой книжке указано, что человек имел непрерывный стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года, то при назначении пенсии следует учитывать ряд важных особенностей.

Даже при корректном учете общего стажа может возникнуть другая проблема — заниженный коэффициент заработной платы, который напрямую влияет на размер пенсионных выплат. Этот показатель рассчитывается на основе заработков за период с июля 2000 по июль 2021 года.

Согласно действующим нормам, Пенсионный фонд Украины автоматически исключает до 10% страхового стажа — то есть до 42 месяцев — в которые застрахованное лицо получало самые низкие доходы. Это сделано для того, чтобы периоды с минимальными зарплатами не снижали общий размер пенсии. Однако в некоторых случаях такая система может привести к недоплатам, особенно если данные о зарплате были неполными или внесены с ошибками.

Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

