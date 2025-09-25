Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

Главное:
- Украинцам дали срок, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат
- Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа
С момента введения электронных трудовых книжек 10 июня 2021 года гражданам Украины дали пять лет, чтобы перевести бумажные версии в цифровой формат для сохранения пенсионных выплат.
Крайний срок — до 10 июня 2026 года. Если этого не сделать вовремя, это может привести к утрате страхового стажа, снижению пенсионных выплат или задержке при оформлении пенсии, сообщает Главком.
Оцифровка трудовой включает сканирование всех страниц бумажной книжки, а также документов, подтверждающих страховой стаж, включая стаж до 2004 года — он тоже учитывается при расчете пенсии.
Электронная версия трудовой книжки помогает избежать трудностей в случае утери или порчи бумажного документа. Проверить, как внесены данные, можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины или через официальное мобильное приложение — в разделе "Електронна трудова книжка". Если обнаружены ошибки или отсутствуют какие-либо записи, можно подать обращение онлайн для их исправления.
Невнесение данных в электронный реестр может негативно сказаться на расчете страхового стажа. А с 2026 года требования к стажу ужесточаются:
- 33 года стажа — для выхода на пенсию в 60 лет,
- 23 года — в 63 года,
- 15 лет — в 65 лет.
Как вернуть недоплаченные суммы: советы эксперта
Эксперт по пенсионным вопросам рассказал, каким образом можно восстановить недополученные выплаты и какие шаги для этого необходимо предпринять.
Если в трудовой книжке указано, что человек имел непрерывный стаж с 2 января 2002 года по 2 июля 2010 года, то при назначении пенсии следует учитывать ряд важных особенностей.
Даже при корректном учете общего стажа может возникнуть другая проблема — заниженный коэффициент заработной платы, который напрямую влияет на размер пенсионных выплат. Этот показатель рассчитывается на основе заработков за период с июля 2000 по июль 2021 года.
Согласно действующим нормам, Пенсионный фонд Украины автоматически исключает до 10% страхового стажа — то есть до 42 месяцев — в которые застрахованное лицо получало самые низкие доходы. Это сделано для того, чтобы периоды с минимальными зарплатами не снижали общий размер пенсии. Однако в некоторых случаях такая система может привести к недоплатам, особенно если данные о зарплате были неполными или внесены с ошибками.
Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
