"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

Лидер группы "Без Обмежень" подтвердил слухи о свадьбе.

Сергей Танчинец женился / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Вы узнаете:

Сергей Танчинец женился

Первые кадры со свадьбы певца

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец подтвердил слухи о свадьбе. В Instagram он обнародовал первые снимки с бракосочетания, посвятив публикацию особенному дню своей жены.

Летом 2025 года возлюбленная певца Юлиана сообщила, что получила предложение руки и сердца от Сергея. Девушка опубликовала фото из Карпат с кольцом на пальце и большим букетом пионов, поделившись, что согласилась стать женой Танчинца.

Сергей Танчинец с женой Юлианой / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Как оказалось, пара уже успела пожениться. В день рождения новоиспеченной супруги артист показал эффектные кадры с их свадьбы. Сергей позировал в классическом черном костюме с бабочкой, а невеста выбрала нестандартный образ. Юлиана появилась в смелом мини-платье, которое эффектно подчеркивало ее стройную фигуру. Образ дополнили белые босоножки и нежная фата, закрепленная на гладкий пучок. И жених, и невеста добавили снимкам дерзкого шарма, надев солнечные очки.

"С Днем Рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты мое счастье", - написал Танчинец.

Сергей Танчинец свадьба / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Поклонники остались в восторге от оригинальной фотосессии супругов и поспешили поздравить их с новым этапом жизни.

"Ну Голливуд! Наконец-то, люблю вас."

"Белое платье, фата, не пойму... что это делается?"

"Поздравления и с днем рождения, ну и со свадьбой. Будьте счастливы."

О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

