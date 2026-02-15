Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

Сергей Кущ
15 февраля 2026, 15:18
2393
Продолжается тактическое продвижение украинских сил, говорит Роман Свитан.
ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении
ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • ВСУ значительно улучшили позиции на одном из участков фронта
  • Возможен ли котел для оккупантов

Украинские военные добились тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противник понес ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Как отметил Свитан в комментарии 24 Каналу, продолжается тактическое продвижение украинских сил со стороны Варваровки. По его словам, эти действия уже можно считать операцией армейского уровня.

видео дня

Эксперт подчеркнул, что российские подразделения оказались в сложной ситуации из-за собственных просчетов. В частности, они глубоко продвинулись в тыл украинских позиций, не обеспечив достаточного оперативного наполнения и подкрепления.

"С хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска", — заявил Свитан.

Ситуацию для противника осложнили технические факторы. По словам эксперта, одним из ключевых моментов стало блокирование связи через Starlink, а также перебои в работе Telegram.

Из-за этого подразделения врага оказались фактически отрезанными от координации и управления.

Российские военные, по данным украинской стороны, пытались продвинуться между Орехово и Днепром в сторону Запорожья, а также использовать территорию бывшего Каховского водохранилища для наступления. Однако сейчас они оказались в затруднительном положении.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Роман Свитан считает, что при проведении очередной тактической операции украинские силы могут создать для противника серьезную угрозу окружения.

"Если снова провести операцию тактического уровня, врага можно взять в серьезный котел", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что подобные успешные действия уже проводились на Купянском направлении, а также в районах Доброполья, Покровска, Мирнограда и Гришино.

По словам Свитана, речь идет не о стратегических, а об оперативных задачах, однако их реализация демонстрирует положительную динамику и добавил, что на фоне проблем со связью и потерь у российских подразделений фиксируется предпаническое состояние.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

Вам может быть интересно:

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья Роман Свитан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

16:15Война
"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

15:29Мир
ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

15:18Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

Последние новости

16:15

Не только территории: в Кремле выставили новые условия для мира, что предлагают

15:46

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

15:30

Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов из-за землетрясений - что известно

15:29

"Россия разбита": жесткий ответ ЕС на "хотелки" Кремля по завершению войны

15:18

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
14:49

На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

14:31

Украина массированно ударила по РФ, есть прилеты: в Генштабе раскрыли детали атаки

13:55

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля

13:50

Все произошло в XIX веке: историк раскрыл главный секрет России, что скрываютВидео

Реклама
13:42

"Тянули меня за ниточки": экс-жених Melovin высказался о разрыве помолвки

13:42

"Ломает" переводчики: украинское слово, которое не поддается переводу на другие языки

12:51

Пытался выехать из Украины - экс-министра энергетики задержали по делу "Мидас"

12:40

Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

12:18

Метро Киева скрывает "станции-призраки", на которых никогда не выходят пассажиры (фото)

12:12

В РФ сделали заявление о перемирии в войне на два месяца - что пообещали в Москве

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

11:25

Большой обман СССР: откуда на самом деле взялась хваленая советская техника

11:05

Украину накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

10:58

РФ ударила по производству ракет "Фламинго": Зеленский рассказал подробности

10:16

Нацбанк выводит из обращения купюры двух номиналов: в НБУ предупредили украинцев

Реклама
09:58

Совершенно не готовы к войне: как ВСУ разгромили войска НАТО на учениях в Эстонии

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 февраля (обновляется)

09:15

Гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля: Тельцам - сомнения, Ракам - карусель

09:07

Мюнхенская конференция: никто не ожидает скорого завершения войнымнение

08:45

"Это позор": Клинтон резко высказалась о Трампе из-за Украины

08:45

РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

08:18

Карта Deep State онлайн за 15 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дисквалификация Гераскевича как диагноз олимпийскому движениюмнение

07:52

Пылают Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели

07:50

Как ухаживать за волосами во время блэкаутов: советы экспертов

06:10

Что даст перемирие для Украины и РФмнение

06:07

Семь утраченных святынь Украины: где молились наши предки

05:42

Не просто омлет: рецепт шикарного завтрака из двух яиц за 5 минут

05:28

Самый важный месяц весны: подробный гороскоп для Овнов на март 2026Видео

04:43

Гороскоп на завтра 16 февраля: Львам - ловушка, Козерогам - награда

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке шахматиста за 51 секунду

03:49

Почему мужчины не извиняются: психолог указала на тревожные "звоночки"

03:08

Конец зимы будет переломным для трех знаков зодиака: чья жизнь резко изменится

02:34

"Перевёрнутая" звездная система ошарашила ученых: аномалия сломала все правила

14 февраля, суббота
23:12

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Реклама
22:28

Ситуация со светом улучшилась, но впереди новые угрозы - Шмыгаль

22:24

Циклон с Балкан надвигается: когда Львовскую область накроют метели и сильный снег

22:05

MELOVİN намекнул на расставание со своим женихом

21:33

Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

21:32

Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали

21:20

Отлично подойдет на ужин: шикарный салат, который готовится 5 минут

20:28

Он сам назвал дату своих похорон: россияне убили отважного украинского воинаЭксклюзив

20:26

От 140 грн за кг: в Украине начали продавать первый урожай популярного овоща

20:18

Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

20:10

Развод и девичья фамилия: Джессика Альба окончательно разошлась с мужем

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять