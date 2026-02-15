ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

Продолжается тактическое продвижение украинских сил, говорит Роман Свитан.

ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

ВСУ значительно улучшили позиции на одном из участков фронта

Возможен ли котел для оккупантов

Украинские военные добились тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противник понес ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Как отметил Свитан в комментарии 24 Каналу, продолжается тактическое продвижение украинских сил со стороны Варваровки. По его словам, эти действия уже можно считать операцией армейского уровня.

Эксперт подчеркнул, что российские подразделения оказались в сложной ситуации из-за собственных просчетов. В частности, они глубоко продвинулись в тыл украинских позиций, не обеспечив достаточного оперативного наполнения и подкрепления.

"С хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска", — заявил Свитан.

Ситуацию для противника осложнили технические факторы. По словам эксперта, одним из ключевых моментов стало блокирование связи через Starlink, а также перебои в работе Telegram.

Из-за этого подразделения врага оказались фактически отрезанными от координации и управления.

Российские военные, по данным украинской стороны, пытались продвинуться между Орехово и Днепром в сторону Запорожья, а также использовать территорию бывшего Каховского водохранилища для наступления. Однако сейчас они оказались в затруднительном положении.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Роман Свитан считает, что при проведении очередной тактической операции украинские силы могут создать для противника серьезную угрозу окружения.

"Если снова провести операцию тактического уровня, врага можно взять в серьезный котел", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что подобные успешные действия уже проводились на Купянском направлении, а также в районах Доброполья, Покровска, Мирнограда и Гришино.

По словам Свитана, речь идет не о стратегических, а об оперативных задачах, однако их реализация демонстрирует положительную динамику и добавил, что на фоне проблем со связью и потерь у российских подразделений фиксируется предпаническое состояние.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

