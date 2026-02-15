ВСУ переломили ситуацию на важнейшем направлении - у россиян паника

Вы узнаете:
- ВСУ значительно улучшили позиции на одном из участков фронта
- Возможен ли котел для оккупантов
Украинские военные добились тактических успехов на одном из ключевых участков фронта. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, противник понес ряд поражений, в частности в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.
Как отметил Свитан в комментарии 24 Каналу, продолжается тактическое продвижение украинских сил со стороны Варваровки. По его словам, эти действия уже можно считать операцией армейского уровня.
Эксперт подчеркнул, что российские подразделения оказались в сложной ситуации из-за собственных просчетов. В частности, они глубоко продвинулись в тыл украинских позиций, не обеспечив достаточного оперативного наполнения и подкрепления.
"С хорошо поставленными задачами и достаточным количеством сил и средств можно создать россиянам серьезную проблему на Запорожском направлении — восстановить утраченные позиции как на восточном фланге в районе Гуляйполя, так и на западном — в районе Степногорска", — заявил Свитан.
Ситуацию для противника осложнили технические факторы. По словам эксперта, одним из ключевых моментов стало блокирование связи через Starlink, а также перебои в работе Telegram.
Из-за этого подразделения врага оказались фактически отрезанными от координации и управления.
Российские военные, по данным украинской стороны, пытались продвинуться между Орехово и Днепром в сторону Запорожья, а также использовать территорию бывшего Каховского водохранилища для наступления. Однако сейчас они оказались в затруднительном положении.
Роман Свитан считает, что при проведении очередной тактической операции украинские силы могут создать для противника серьезную угрозу окружения.
"Если снова провести операцию тактического уровня, врага можно взять в серьезный котел", — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что подобные успешные действия уже проводились на Купянском направлении, а также в районах Доброполья, Покровска, Мирнограда и Гришино.
По словам Свитана, речь идет не о стратегических, а об оперативных задачах, однако их реализация демонстрирует положительную динамику и добавил, что на фоне проблем со связью и потерь у российских подразделений фиксируется предпаническое состояние.
Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.
"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.
О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
