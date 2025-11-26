Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте

Украинские военные пытаются удержать позиции на Гуляйпольском направлении, но ситуация там очень сложная.

Ситуация на фронте очень сложная / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Ситуация на южном фронте очень сложная

РФ активно штурмует и обстреливает позиции украинских военных

На Гуляйпольском направлении нет окружения

На южном фронте страны очень напряженная ситуация. Россияне пытаются продвигаться, увеличивая количество обстрелов и штурмов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

На Гуляйпольском направлении россияне активно штурмуют украинские позиции. Только за минувшие сутки враг совершил более 30 штурмов. Также оккупанты совершили более полутысячи артиллерийских обстрелов, использовав более 2100 боеприпасов. К тому же враг совершил 250 сбросов с дронов, 10 авиаударов и почти 2 тысячи ударов дронами-камикадзе.

Украинские военные делают все возможное, чтобы удержать оборону и наши позиции.

"Несмотря на все, наши защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские защитники вывели из строя два танка, полтора десятка артиллерийских систем и около четырех десятков авто-мототехники.

"За каждый метр родной земли идут жестокие бои. Ситуация на направлении действительно сложная, но окружения нет, с нашими бойцами поддерживается связь, налажена логистика, проводится эвакуация раненых. Тем более не соответствует действительности информация о так называемых заградительных отрядах, которые блокируют наши подразделения. Наоборот, штурмовые подразделения брошены на их усиление и помогают держать оборону", - пишет командование.

Отмечается, что командование реагирует на любые изменения в ситуации и принимает решение по обороне и сохранению личного состава. Если нет возможности сохранить личный состав, оставаясь на позициях, командование примет решение об отходе на более выгодные рубежи.

"Целесообразность того или иного решения могут определять только те лица, которые обладают достаточными данными об оперативной ситуации на фронте. Граждане и медиа имеют право высказывать собственную точку зрения, делиться своими размышлениями и выводами, но основным распорядителем достоверной информации о ходе военных действий является Генеральный Штаб. Он предоставляет оперативную и верифицированную информацию, которая отражает реальное положение дел на фронте", - говорится в сообщении.

Командование призывает не поддаваться влиянию фейковых данных, а помогать ВСУ.

Что известно о Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия активизировала наступление в районе Гуляйполя и пытается отрезать город с севера и продвинуться с восточного и северо-восточного направлений, отмечается в свежем отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны также предполагают, что российские силы могут готовиться к попытке окружить подразделения Сил обороны Украины непосредственно в пределах Покровска Донецкой области.

В то же время украинские войска демонстрируют успехи на Покровском направлении. В Генштабе ВСУ 16 ноября сообщали, что за минувшие сутки украинские военные провели операции по поиску и уничтожению противника на площади 26,6 км².

