ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

В Генштабе ВСУ сделали заявление относительно ситуации на Покровском направлении.

https://glavred.info/front/vsu-razgromili-vraga-vozle-pokrovska-u-rossiyan-ogromnye-poteri-10715948.html Ссылка скопирована

В Генштабе сказали, что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное:

ВСУ зачистили от россиян еще более 26 квадратных километров возле Покровска

В результате ведения боевых действий уничтожен личный состав и техника врага

Силы обороны Украины имеют успехи на Покровском направлении. За прошедшие сутки защитники провели поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км². Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе уточнили, что в ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники.

видео дня

"Не выполнив ни одной стратегической задачи в 2025 году, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах". Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на Запорожском направлении ВСУ продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

"За минувшие сутки вражеские потери составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники", - подчеркнули в Генштабе и добавили, что главная задача украинских бойцов - уничтожение врага и его резервов, подрыв его наступательного потенциала.

Покровск / Инфографика: Главред

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска - названы два сценария

Аналитики в материале DW очертили два вероятных варианта развития событий в случае, если украинские войска оставят Покровск.

Первый - Путин попытается представить захват Покровска, как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом.

Второй - взятие Покровска подтолкнет российского диктатора к дальнейшему наступлению.

"Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область", - считают аналитики.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко писал, что российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.

Между тем военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении создала напряженную ситуацию. Но украинские военные знают о планах врага и пытаются их сорвать.

Кроме этого, как сообщал Главред, агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе Запорожской области. Одним ударом агенты замедлили железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред