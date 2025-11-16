ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

Главное:
- ВСУ зачистили от россиян еще более 26 квадратных километров возле Покровска
- В результате ведения боевых действий уничтожен личный состав и техника врага
Силы обороны Украины имеют успехи на Покровском направлении. За прошедшие сутки защитники провели поиск и уничтожение противника на территории 26.6 км². Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В Генштабе уточнили, что в ходе ведения боевых действий уничтожено 39 оккупантов, общие потери противника - 60 человек. Также захватчики потеряли 16 единиц вооружения и военной техники.
"Не выполнив ни одной стратегической задачи в 2025 году, оккупанты пытаются продавить Силы обороны, чтобы отчитаться хотя бы о каких-то "успехах". Силы обороны продолжают оборонительную операцию, осуществляя поисково-ударные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на Запорожском направлении ВСУ продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
"За минувшие сутки вражеские потери составили 204 человека, 12 артиллерийских систем (среди них - РСЗО "Ураган") и 45 единиц другой военной техники", - подчеркнули в Генштабе и добавили, что главная задача украинских бойцов - уничтожение врага и его резервов, подрыв его наступательного потенциала.
Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска - названы два сценария
Аналитики в материале DW очертили два вероятных варианта развития событий в случае, если украинские войска оставят Покровск.
Первый - Путин попытается представить захват Покровска, как победу России, чтобы договориться о переговорах с Украиной и Западом.
Второй - взятие Покровска подтолкнет российского диктатора к дальнейшему наступлению.
"Это означает, что целями могут стать другие города Донецкой области, такие как Краматорск и Славянск, а также соседняя Днепропетровская область", - считают аналитики.
Ситуация на фронте - новости по теме
Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко писал, что российские захватчики активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях Запорожской области.
Между тем военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что оккупационная армия страны-агрессора России на Гуляйпольском направлении создала напряженную ситуацию. Но украинские военные знают о планах врага и пытаются их сорвать.
Кроме этого, как сообщал Главред, агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе Запорожской области. Одним ударом агенты замедлили железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.
Читайте также:
- "Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением относительно перемирия в Украине
- Обман Путина разоблачился - россияне теряют контроль над стратегическим городом
- Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред