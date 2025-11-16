Укр
Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

Анна Косик
16 ноября 2025, 09:14
1318
Диверсия повлияла на интенсивность боевых действий на фронте.
диверсия в новобогдановке
Партизаны рассказали об успешной диверсии в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

  • Под Мелитополем партизаны подожгли релейный шкаф
  • В результате диверсии эшелоны РФ остановились
  • Враг пострадал в результате недостатка боеприпасов

Агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщает движение Атеш в Telegram.

В ночь на 16 ноября партизаны подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги. Так они, фактически, одним ударом помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.

видео дня

Что известно о последствиях диверсии

В Атеш говорят, что эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, блокированные поезда стали идеальной мишенью.

"Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар. Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало поставки российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления. Недостаток боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках", - говорится в сообщении.

В движении также добавили, что контролируют транспортные артерии врага и каждый метр железной дороги - это зона ответственности партизан.

Агенты Атеш не впервые срывают планы оккупантов в Запорожской области

Главред писал, что летом агент партизанского движения парализовал движение железной дороги, ведущей во временно оккупированный Бердянск. Он сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному городу.

Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Диверсии партизан и повстанцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что повстанческое движение "Свобода России" совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины.

Ранее также партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной ветке вблизи Симферополя, по которой российские оккупационные войска поставляли оружие, топливо и технику на фронт.

Накануне стало известно, что партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время проверки.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

