Все эшелоны остановились: партизаны одним поджогом сорвали поставки РФ на фронте

Что сообщили партизаны:
- Под Мелитополем партизаны подожгли релейный шкаф
- В результате диверсии эшелоны РФ остановились
- Враг пострадал в результате недостатка боеприпасов
Агенты партизанского движения провели успешную диверсию в районе временно оккупированного населенного пункта Новобогдановка, что в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом сообщает движение Атеш в Telegram.
В ночь на 16 ноября партизаны подожгли релейный шкаф на ключевом участке железной дороги. Так они, фактически, одним ударом помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении.
Что известно о последствиях диверсии
В Атеш говорят, что эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов. Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, блокированные поезда стали идеальной мишенью.
"Силы обороны Украины смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар. Уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало поставки российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления. Недостаток боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках", - говорится в сообщении.
В движении также добавили, что контролируют транспортные артерии врага и каждый метр железной дороги - это зона ответственности партизан.
Агенты Атеш не впервые срывают планы оккупантов в Запорожской области
Главред писал, что летом агент партизанского движения парализовал движение железной дороги, ведущей во временно оккупированный Бердянск. Он сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному городу.
Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.
Диверсии партизан и повстанцев - последние новости
Напомним, Главред писал, что повстанческое движение "Свобода России" совершило серию диверсий, направленных против российской военной логистики. Уничтожены десятки локомотивов, задействованных в перевозке вооружения, боеприпасов и военной техники для нужд армии РФ в войне против Украины.
Ранее также партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной ветке вблизи Симферополя, по которой российские оккупационные войска поставляли оружие, топливо и технику на фронт.
Накануне стало известно, что партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время проверки.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
