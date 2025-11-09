Укр
Читать на украинском
Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФ

Мария Николишин
9 ноября 2025, 10:38
712
Даже в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.
Диверсия в Крыму / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • Партизаны устроили диверсию на железнодорожной ветке россиян
  • Были повреждены пути, соединяющие Крым с Херсонской областью
  • Из-за этого движение поездов временно остановилось

Партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной ветке вблизи Симферополя, по которой российские оккупационные войска поставляли оружие, топливо и технику на фронт. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.

Известно, что благодаря успешной операции были повреждены пути, соединяющие Крым с Херсонской областью. Из-за этого движение поездов временно остановилось, а поставки на Херсонское и Запорожское направления были сорваны.

видео дня

"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

В Атеш отметили, что партизаны систематически разрушают транспортную инфраструктуру оккупантов, чтобы усложнить их военные операции.

"Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности", - подытожили в партизанском движении.

Диверсия на железнодорожной ветке вблизи Симферополя - видео:

Операции ВСУ в Крыму

Силы специальных операций рассказывали, что во взаимодействии с подразделениями Deep strike они нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.

Отмечается, что представители ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, вблизи Симферополя. Поэтому уже в ночь на 6 октября этот склад поразили дроны.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 4 ноября партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки.

23 октября агенты партизанского движения парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашской Республике, что в стране-агрессоре России.

12 октября в Ростовской области партизаны сорвали график движения эшелонов, перевозивших военную технику и личный состав.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФ

