Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФ

Коротко:
- Партизаны устроили диверсию на железнодорожной ветке россиян
- Были повреждены пути, соединяющие Крым с Херсонской областью
- Из-за этого движение поездов временно остановилось
Партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной ветке вблизи Симферополя, по которой российские оккупационные войска поставляли оружие, топливо и технику на фронт. Об этом сообщили в партизанском движении Атеш.
Известно, что благодаря успешной операции были повреждены пути, соединяющие Крым с Херсонской областью. Из-за этого движение поездов временно остановилось, а поставки на Херсонское и Запорожское направления были сорваны.
"Наши агенты провели успешную диверсию на железнодорожных путях в районе Симферополя, нанеся удар по ключевой логистической артерии российских оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
В Атеш отметили, что партизаны систематически разрушают транспортную инфраструктуру оккупантов, чтобы усложнить их военные операции.
"Даже в глубоком тылу в Крыму оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности", - подытожили в партизанском движении.
Диверсия на железнодорожной ветке вблизи Симферополя - видео:
Операции ВСУ в Крыму
Силы специальных операций рассказывали, что во взаимодействии с подразделениями Deep strike они нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.
Отмечается, что представители ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное, вблизи Симферополя. Поэтому уже в ночь на 6 октября этот склад поразили дроны.
Партизаны - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 4 ноября партизаны совершили диверсию в Брянске, в результате которой без электричества осталось здание местного управления ФСБ. Поджог силового трансформатора произошел именно во время московской проверки.
23 октября агенты партизанского движения парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашской Республике, что в стране-агрессоре России.
12 октября в Ростовской области партизаны сорвали график движения эшелонов, перевозивших военную технику и личный состав.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
