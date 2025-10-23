Укр
Очень критично для врага на фронте: партизаны заблокировали военные эшелоны РФ

Анна Косик
23 октября 2025, 08:19
Оккупационные войска РФ на критически важном направлении остались без своевременных поставок из-за диверсии.
диверсия в чувашии
Партизаны подорвали логистику РФ на расстоянии более 1900 километров от Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

  • В Чувашии агент движения провел диверсию
  • В результате вмешательства партизана движение военных эшелонов заблокировано
  • Партизаны сорвали снабжение оккупантов важной техникой

Агенты партизанского движения парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашской Республике, что в стране-агрессоре России. Об этом сообщило движение Атеш в Telegram.

Один из агентов успешно провел диверсию на стратегически важном для снабжения оккупационных войск РФ железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец.

Что удалось сделать партизанам

Агент смог точно повлиять на ключевые объекты инфраструктуры, что привело к временному блокированию движения военных эшелонов в критически важном для оккупантов направлении.

Чем важен логистический узел, который пострадал

В АТЕШ отметили, что заблокированный железнодорожный узел критически важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и ГСМ.

"Его вывод из строя парализовал логистику оккупантов, сорвав своевременное снабжение на фронт и заставив противника перенаправлять грузы через удлиненные маршруты, что создало каскадные сбои в системе снабжения", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

В Чувашии не впервые наносят удар по логистике РФ

Главред писал, что в начале октября агент движения Атеш уже выводил из строя железную дорогу РФ в Чувашской республике. Под удар попало сообщение, по которому оккупанты перевозили ударные дроны типа "Шахед" с завода в Елабуге в зону боевых действий в Украине.

Диверсии партизан против РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что агент украинского партизанского движения Атеш также совершил диверсию в российской воинской части неподалеку временно оккупированного Бердянска.

Накануне стало известно, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.

Ранее сообщалось, что партизаны во временно оккупированной Волновахе нарушили логистику РФ, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России поставки оружия война России и Украины партизаны


Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на сегодня 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет




