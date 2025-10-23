Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

Трамп надеется на разумность обеих сторон и отмечает, что для успешных переговоров нужна готовность обоих лидеров.

Трамп отказался от встречи с Путиным из-за сомнений в результате переговоров

Запланированные переговоры между США и РФ отменены по инициативе Трампа

Президент США заявил о возможности предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной причиной отмены переговоров, по словам американского президента, стало ощущение, что договоренности могут не принести желаемого результата.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным, просто мне показалось это неправильным", - заявил Трамп журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете. видео дня

В то же время он не исключил возможности провести переговоры с Путиным в будущем: "Мы сделаем это в будущем". Президент добавил, что его разговоры с российским лидером проходят хорошо, но пока не дают конкретных результатов.

"Надеюсь, Путин станет умным, и надеюсь, Зеленский тоже будет умным. Для танго нужны двое. Они ненавидят друг друга", - отметил Трамп, подчеркнув сложность ситуации.

Кроме того, американский лидер заявил, что всегда чувствовал намерение Путина захватить всю Украину, а не только ее часть: "Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы он получил все".

Экспертная оценка политолога

Политолог Петр Олещук считает, что во время встречи президентов Украины и США в Белом доме Украина получила тревожный сигнал о развитии войны. По его словам, это связано с тем, что Дональд Трамп снова пытается занять позицию равноудаленности между Украиной и Россией.

"Следует ожидать ряд заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине могут восприниматься неоднозначно. Трамп стремится показать Путину готовность к договоренностям и не демонстрировать себя как врага", - пояснил Олещук.

В то же время политолог подчеркнул, что разговор между Трампом и Зеленским прошел в конструктивном русле. Что касается вопроса поставки ракет Tomahawk, он отметил, что он пока отложен и его решение будет полностью зависеть от будущих переговоров между Трампом и Путиным.

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Отмечалось, что 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Она должна была подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Однако недавно CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются. Также пока непонятно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конце концов окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

