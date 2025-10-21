Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Причины отсрочки официально не раскрываются. Источники утверждают, что у сторон разные ожидания по завершению войны в Украине.

Предварительная встреча между государственным секретарем США Марко Рубио и главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Надежды президента Дональда Трампа на скорую встречу с главой России Владимиром Путиным могут рухнуть", - отмечает издание.

16 октября Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным, что они "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников".

"Первые встречи Соединенных Штатов пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц, которые будут назначены", — написал он в Truth Social.

Однако, как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена.

На данный момент неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российско-украинской войны.

Также пока неясно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конечном итоге окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште.

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор и обсудили "следующие шаги" в развитие состоявшегося на прошлой неделе разговора между двумя президентами. Рубио "подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа".

Между тем Кремль охарактеризовал телефонный разговор как "конструктивную дискуссию", в ходе которой обсуждались "возможные конкретные шаги по реализации договоренностей", достигнутых Трампом и Путиным в ходе телефонного разговора.

Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Президент Украины Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите в Будапеште, особенно, если там он сможет встретиться с Трампом и Путиным. Однако встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию", если Трамп и Путин будут пытаться договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

По данным Reuters, 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

Как США могут надавить на Путина: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук считает: если анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимир Путина в Будапеште все-таки состоится, то скорее всего, Путин по-прежнему будет продолжать тянуть время.

По словам Оолещука, Путину нужна только капитуляция Украины.

"Но ситуация сейчас изменилась, потому что невольно Трамп нащупал слабую точку Путина. Почему невольно? Идея с Tomahawk появилась не у американцев - с ней приехал президент Украины Зеленский на встречу с Трампом. Именно Зеленский сказал Трампу о Tomahawk, о которых Трамп слышал, но точно не думал в таком контексте: что у него есть ракеты, которые имеют какую-то ценность для Украины и представляют угрозу для России", - сказал политолог во время чата на Главреде.

Он подчеркнул, что когда тема Tomahawk начала информационно раскручиваться, у россиян началась истерика. Таким образом, у США есть очень серьезный аргумент, которым можно давить на Россию.

"Как из этого будут выходить россияне - не знаю. В ближайшие две недели нас ждет информационное цунами разнообразной грязи на тему Tomahawk, переговоров и так далее. Но аргумент для давления на Путина у Трампа теперь есть. Как он разыграет эту карту, мы не знаем", - отметил Олещук.

