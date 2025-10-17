Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

Кратко:
- Сегодня Трамп и Зеленский проведут переговоры
- Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште
В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщила корреспондент CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Исходя из сказанного Кэролайн Ливитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры", - сказала она.видео дня
Кроме того, Ливитт в разговоре с журналистами заявила, что Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.
"Президенты Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и американский лидер поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.
Переговоры сторон
Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.
17 октября Трамп проводят в Белом доме встречу с Зеленским.
Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.
Другие новости:
- Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы
- Украина может пойти в реальное наступление, но все зависит от оружия США – Politico
- Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление
Об источнике: CBS News
CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред