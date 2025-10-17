Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.

Сегодня Трамп и Зеленский проведут переговоры

Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщила корреспондент CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Исходя из сказанного Кэролайн Ливитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры", - сказала она.

Кроме того, Ливитт в разговоре с журналистами заявила, что Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.

"Президенты Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и американский лидер поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Переговоры сторон

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проводят в Белом доме встречу с Зеленским.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

