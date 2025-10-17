Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 20:53
48
Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.
Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным
Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Кратко:

  • Сегодня Трамп и Зеленский проведут переговоры
  • Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщила корреспондент CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Исходя из сказанного Кэролайн Ливитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры", - сказала она.

видео дня

Кроме того, Ливитт в разговоре с журналистами заявила, что Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.

"Президенты Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и американский лидер поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Переговоры сторон

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проводят в Белом доме встречу с Зеленским.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

Другие новости:

Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Зеленский в Вашингтоне
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:36Мир
Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:54Война
Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Последние новости

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

Реклама
19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

Реклама
16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

13:14

Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилищаВидео

13:02

Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

12:53

"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях ХолостякаВидео

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

Реклама
12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

10:58

Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять